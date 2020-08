Diez pistas para entender la desaparición de Carlos Lanz

Maracay.- El pasado 8 de agosto se reportó la desaparición del profesor, sociólogo y dirigente revolucionario, Carlos Lanz Rodríguez, en la ciudad de Maracay, estado Aragua.

Sobre este hecho se ha tejido una serie de rumores e hipótesis. El Tubazo Digital difunde hoy las observaciones y aclaratorias hecha por su hijo Alex Lanz, sobre este caso.

1.- En cuanto a la duda si Carlos Lanz desapareció en la madrugada o un día antes, esta es aclarada por su hijo: “El sábado 8, a las 8:40am, la esposa de mi padre sale de la casa quedándose dormido mi padre. Él , así como mi hermana tienen el desayuno listo en la cocina”.

2.- Posteriormente la hija de Lanz se levanta a las 11 am recorre la casa y se percata de que su padre no está. “Mi padre jamás haría algo como “coño tengo un antojo, no le voy a parar a la pandemia. Voy a salir a comprar chicharrón”, señala Alex.

3.- Sobre la misteriosa “salida” de su casa, expone: ”Quienes conocemos a papá sabemos que no haría eso y menos aun a pie. Si por casualidad el haría eso, simplemente avisa y en este caso menos haría eso teniendo el desayuno ahí” reafirma su hijo.

4.- Los hijos extrañados llaman a su madre, la esposa de Carlos Lanz. Esta ratifica que lo dejó en casa al salir. Seguidamente realizan las llamadas de costumbres a conocidos. Todos respondieron igual: nada sabían.

5.- En casa decidieron buscar pistas y revisaron la computadora de Carlos Lanz. El historial del navegador señala que a las 9:45 aproximadamente él se metió en twitter. Esto indica que la extraña desaparición es entre 9:45 am y un poco más de las 11 am.

6 .- Sus familiares aclaran que Carlos Lanz no padece alzhéimer, ni ninguna enfermedad que lo llevara a salir de casa y perderse. “Mi padre padece de diabetes. El tipo de diabetes que padece papá es la 1, aquella que es controlada por medicamentos.

7.– Su hijo expone ciertas costumbres: “El no tiene el habito de salir. Podrá estar cayéndose el mundo pero en raras ocasiones Carlos abre la puerta de la casa. Se podrá quemar el timbre pero pocas veces lo haría”. “El no tiene hábitos de tomar un taxi o autobús. El no sale o atiende a desconocidos”. Esto conduce a pensar, asegura su hijo “ que la única forma de que haya salido es que alguien lo convocó”.

8.- Hay dos detalles confirmados por su hijo Alex Lanz:

A-“Carlos salió sin desayunar, sin tomarse su medicamento y sin su ropa de salir, el no sale sin su gorra”.

B-“Se llevó la llave. Esto me hace pensar objetivamente que pudo haber salido, convocado por alguien pero tipo “voy y vengo rápido”. Claro pudo haber cometido un error en su habito y abrirle la puerta a alguien y este se lo llevó, esa posibilidad (aunque con poca fuerza) es igual de valida”.

Sobre esto último surgen preguntas: “El quién, está en las investigaciones, así como el para qué también. El abanico es grande”, agrega su hijo.

9.-El Fiscal General Tarek William Saab informó el pasado 20 de agosto que “el Ministerio Público realizó a la fecha más de 30 diligencias para esclarecer este hecho, entre ellas:

Inspección Técnica, fijación fotográfica del sitio del suceso. Análisis de experticias telefónicas, Entrevistas a 20 allegados. Notificaciones a Interpol . Inspecciones Técnicas. Entrevistas a personas que aparecen en trazas telefónicas el día del suceso. Evaluación de videos.

10.- Han pasado 17 días de esta desaparición. Hasta los momentos solo el Fiscal se ha pronunciado. Sin embargo, familiares aseguraron que las autoridades están haciendo el trabajo de búsqueda, mientras desde todas partes se escuchan voces de solidaridad.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital