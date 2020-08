(+VIDEOS) / Se registró una gran explosión en el puerto de Beirut

Beirut.- Este martes, se registró una fuerte explosión en la ciudad de Beirut, capital de la República Libanesa, que dañó oficinas y edificios a su alrededor.

El origen de la explosión fue un incendio en un almacén de petardos cerca del puerto de Beirut, informó la estatal Agencia Nacional de Noticias.

Una gran nube roja se expandía sobre Beirut, a raíz de la explosión, cuando los bomberos se presentaron para apagar el fuego.

En varios videos se puede observar como la onda expansiva de la explosión golpeó edificios a kilómetros de distancia. Mientras, una enorme nube de polvo y escombros se elevaba por el cielo.

Las noticias locales informaron que varias personas resultaron heridas en el incidente.

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL