Sao Paulo.- Otra ciudad de Brasil sufrió un violento robo a un banco, en menos de 24 horas, y además esta vez se registró un fallecido. El atraco ocurrió apenas un día después de que un hecho similar pusiese en vilo a los habitantes de un municipio del sur del país.

En esta oportunidad, la acción armada ocurrió en el municipio de Cametá, en el estado norteño de Pará, la madrugada de este miércoles. Allí fue asaltada otra sede del Banco de Brasil.

El alcalde de Cametá, Waldoli Valente, informó que las guarniciones de las fuerzas tácticas de la Policía Militar (PM) se habrían trasladado al lugar. Además, confirmó la muerte de un joven que había sido tomado como rehén. Esos detalles los brindó durante una entrevista a Globo News.

«Nuestra ciudad siempre fue pacífica y pido a todos que se queden en casa», señaló Valente.

La banda criminal cercó la ciudad y tomó de rehenes a quienes estaban en las cercanías para utilizarlos como escudos humanos. Prácticamente una situación idéntica a la que ocurrió la madrugada del martes en el municipio de Criciúma (Santa Catarina).

En medio de la conmoción general, los habitantes registraron en las redes sociales intensos tiroteos y explosiones por más de una hora. Al igual que lo hicieron en la víspera los internautas que fueron sorprendidos por la toma de la ciudad en Santa Catarina.

Mais um vídeo desesperador de Cametá, no Pará, onde as informações de moradores postadas em redes sociais dão conta de um assalto das proporções do que aconteceu em Criciúma ontem. Dezenas de assaltantes fortemente armados fizeram moradores de reféns, que são usados como escudos. pic.twitter.com/Y3HPnNcDJq