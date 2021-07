Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó suspender extradición de Alex Saab

Caracas.- El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó este miércoles el recurso de apelación de la defensa del empresario colombiano Alex Saab. Con dicho recurso sus abogados pretendían que se suspendiera el proceso de extradición.

En junio, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a Cabo Verde abstenerse de enviar a Saab a Estados Unidos. Eso, mientras examinaba su caso o hasta nuevo aviso.

Tal petición la aplaudió el equipo legal del empresario y el gobierno venezolano, que asegura que se trata de un diplomático.

“Dado que el Estado de Cabo Verde no está obligado a cumplir con la solicitud del Comité y no existen razones suficientemente persuasivas para justificar su aceptación, no puede acceder a la solicitud del recurrente para cumplir con la solicitud, a saber, suspender el proceso de fiscalización concreta de constitucionalidad”, dijo el Tribunal en su sentencia número 30/2021.

“Por estos motivos, los magistrados del Tribunal Constitucional decidieron por unanimidad rechazar la solicitud de la recurrente de dar cumplimiento a la solicitud de adopción de medidas provisionales formulada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado de Cabo Verde”, agregó.

Al empresario lo detuvieron en junio del año pasado cuando su avión hizo escala para surtir combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Sal. Eso en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de capitales.

