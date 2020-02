SON TENDENCIA / Qué pasó entre Nancy Pelosi y Donald Trump (+VIDEO)

San Juan de los Morros.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la presidenta de la Cámara de Representante de esa nación, Nancy Pelosi, son tendencia en Twitter. Debido a lo que ocurrió este martes durante el discurso del mandatario norteamericano sobre el Estado de la Unión.

Pelosi sorprendió a la audiencia que estaba presente en el acto, al romper la copia del discurso que le fue entregada por el propio Trump. La congresista realizó este gesto segundos después de que el Presidente evitó darle la mano, dejándola con el brazo extendido.

Trump presentó su informe sobre los resultados de su último año de gobierno, en el cual el presidente destacó los avances alcanzados bajo su mandato. Apenas el mandatario terminó, la legisladora no dudó en manifestar públicamente su desacuerdo con la intervención del inquilino de la Casa Blanca, reseñó Actualidad RT.

Cuando los periodistas le preguntaron a la presidenta de la Cámara de Representantes por qué rompió las hojas, ella respondió: «Fue una cosa cortés, considerando la alternativa. Fue un discurso muy sucio».

«Los demócratas nunca dejarán de extender la mano de la amistad para hacer el trabajo. Trabajaremos para encontrar un terreno común donde podamos, pero nos mantendremos firmes donde no podamos», escribió Pelosi en Twitter poco después de finalizar la sesión.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD