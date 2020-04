SON CASI 20 / Descubra qué países no registran casos de coronavirus

San Juan de los Morros.- El desastre que está causando la pandemia del Covid-19 hace pensar que este mal ha alcanzado todas las naciones del mundo. Sin embargo no es así, hay países que no registran casos de este nuevo coronavirus, o al menos aún no los reportan.

El 12 de enero, hace menos de tres meses, el coronavirus estaba confinado en China, no había ni un caso fuera del país donde surgió. Pero el 13 de enero, el virus empezó a convertirse en un problema global, así lo reseña la BBC en un trabajo especial.

Aquella fecha, un día lunes, se registraron contagios en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Lo que empezó como un goteo de casos, se transformó en una inundación en el resto del mundo.

Este jueves 2 de abril se superó la cifra de un millón de casos de covid-19 en todo el planeta, desde Nepal hasta Nicaragua.

Mientras el número de muertos incrementa y los centros de salud se desbordan, tal vez, muchos se han hecho la siguiente pregunta:

¿Hay algún país que no tenga casos de coronavirus?

La respuesta, quizás sorprendente, es sí (hasta este 2 de abril).

19 países no han reportado ningún caso de covid-19, según un recuento de la BBC a partir de datos de la Universidad Johns Hopkins. La mencionada institución académica monitorea el avance de la pandemia en tiempo real.

Cabe recordar que hay 193 países miembros de Naciones Unidas.

Los 19 países que todavía no reportan casos de covid-19 son:

Comoras

Kiribati

Lesoto

Malawi

Islas Marshall

Micronesia

Nauru

Corea del Norte

Palau

Samoa

Santo Tomé y Príncipe

Islas Salomón

Sudán del Sur

Tayikistán

Tonga

Turkmenistán

Tuvalu

Vanuatu

Yemen

Según los expertos, es probable que algunos de ellos tengan casos y que no los hayan reportado.

Corea del Norte, por ejemplo, está oficialmente en cero, al igual que Yemen, un país devastado por la guerra. Pero hay países donde el virus no ha aterrizado. La mayoría son islas pequeñas con pocos visitantes.

De hecho, siete de los 10 lugares menos visitados del mundo, según datos de la ONU, están libres de la covid-19.

Para ver el trabajo completo de la BBC: clic aquí

