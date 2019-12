Sismos sacuden a Colombia +DETALLES  

Colombia.- Un total de 5 sismos sacudieron este martes a Colombia,así lo reportó el Servicio Geológico de dicha nación.

Cuatro de estos con magnitudes de 6,2, 3,8, 3,8 y 5,7, respectivamente, se sucedieron en el transcurso de 16 minutos, entre las 14:03 y las 14:19 (hora local). El quinto, de magnitud 4,3, tuvo lugar una hora más tarde,asilo informo ACTUALIDAD.RT.

Todos estos sismos se originaron en el municipio de Mesetas de Colombia y con una profundidad de menos de 30 kilómetros.

Los temblores se sintieron en otras partes del país,entre ellas Bogotá, Ibagué, Villavicencio y Cundinamarca.

Minutos después de haber ocurrido el fenómeno el presidente de la república Iván Duque informó vía tuiter: “luego de hacer barrido por todos los departamentos del país, no se registran afectaciones. He ordenado que se mantengan activos los planes de contingencia a nivel nacional y el monitoreo permanente”.

Hasta el momento de la redacción de esta nota 07 pm hora venezolana, no se reportaban víctimas ni daños.

