POR ENVÍO A VENEZUELA / Estados Unidos intervino portales web de tres empresas iraníes

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la intervención de los portales web de tres empresas iraníes. Según explicó dicho departamento, las compañías señaladas, supuestamente, organizaron «un envío de combustible multimillonario» a Venezuela.

Las empresas son Mobin International, Sohar Fuel y Oman Fuel, quienes habrían gestionado el envío hecho por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El IRGC es un componente de las Fuerzas Armadas Iraníes, el cual es considerado por Washington como «una organización terrorista».

Según Estados Unidos, la gasolina y demás productos derivados del petróleo salieron rumbo a Venezuela a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera.

Se trata de los buques denominados Bella, Bering, Pandi y Luna, los cuales fueron incautados el pasado 14 de agosto. Acción ejecutada por Estados Unidos tras conseguir una orden judicial y «con la ayuda de socios extranjeros».

La orden de confiscación alega que el empresario iraní Mahmoud Madanipour, quien «mantiene estrechos vínculos con el IRGC», utilizó estas tres «compañías de maletín». Y el objetivo era ejecutar esa «operación de contrabando».

La carga de estas embarcaciones, que consistía en aproximadamente 1.116 millones de barriles de petróleo, se encuentra ahora bajo la custodia de Estados Unidos. Ya que, según el país norteamericano, su envío supone una violación a las sanciones aplicadas por Washington contra Caracas.

Venezuela ha registrado problemas con el abastecimiento de gasolina debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

