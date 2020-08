«PIDO JUSTICIA» / Alex Saab exige no ser entregado a Estados Unidos

Praia.- El empresario colombiano Álex Saab, denunció que fue “detenido de forma ilegal” en Cabo Verde y pidió al Gobierno caboverdiano que le libere.

Saab exigió, no ser entregado a EEUU, que le reclama por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

El empresario envió una carta al primer ministro del país insular de África occidental, Ulisses Correia e Silva, la cual fue publicada por medios locales.

En la misiva Saab se presentó como “enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela” y alegó ser víctima de una “injusticia grande”. Se basó en que están violando su “inmunidad”.

“Cuando fui detenido ilegalmente en Cabo Verde, viajaba a Irán en una misión humanitaria especial bajo el título de enviado especial” indicó Saab. Es decir, “con total inmunidad bajo el derecho internacional”, explicó en la carta, escrita en la prisión de Sal donde se encuentra recluido actualmente.

El empresario colombiano señaló que la alerta roja de Interpol para su detención “se emitió el 13 de junio”, un día después de su arresto. “Básicamente fui secuestrado”, expresó, según extractos de la carta divulgados por el diario local ‘A Semana’.

“Un oficial que no se identificó, pero hablaba un perfecto inglés (…), me encerró en una celda durante dos días sin comida ni luz. Durante este período, el oficial insistió ‘enérgicamente’ en que firmara mi orden de extradición voluntaria, que rechacé”, escribe.

Alex Saab pidió justicia

En el texto, Saab arremete con dureza contra Estados Unidos, país que “ha hecho público su objetivo de cambiar el régimen en Venezuela”, según dice.

El empresario reprocha que las acusaciones del país norteamericano carecen de “pruebas concretas”. Incluso, señaló que su único vínculo con EEUU es la existencia de pagos efectuados en cuentas bancarias estadounidenses.

“Pero me cuesta aceptar que, incluso después de que Venezuela haya declarado oficialmente mi inmunidad, ustedes no han hecho nada para rectificar la situación. No tengo ninguna duda de que su inacción tendrá consecuencias legales y políticas”, le dijo al primer ministro de Cabo Verde.

Saab reiteró que su encarcelamiento perjudicó su salud (“he perdido casi 20 kilos de peso”) por tener acceso a “cuidados médicos rudimentarios”. En ese sentido, lamenta que “se trata mejor a los narcotraficantes”.

“Solo pido justicia y que Cabo Verde, como miembro de la ONU, respete mi inmunidad y me permita regresar a mi país”, concluyó.

Con información de la EFE