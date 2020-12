MARGARET KEENAN / Conozca cuál fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer

Londres.- Este martes comenzó el proceso de inmunización contra la covid-19 en el Reino Unido, con la vacuna que desarrolló la farmacéutica Pfizer junto a BioNTech.

La primera persona vacunada en la región británica, y en el mundo, con el mencionado preparado, fue una mujer de 90 años, llamada Margaret Keenan.

Keenan fue filmada y fotografiada mientras se le administró la vacuna en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra.

Meet Maggie: the first person in the world to receive a fully-tested and approved Covid-19 vaccine on the NHS. pic.twitter.com/eb2ijTMSLW