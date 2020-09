“FARSA POLÍTICA” / Así calificó Estados Unidos los “indultos” concedidos en Venezuela

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó este jueves que los “indultos” concedidos por el presidente Nicolás Maduro, son una «farsa política». Además, agregó que la «única solución a la crisis son elecciones libres, justas y reales».

Pompeo tildó de «táctica» la medida anunciada por Caracas el pasado lunes.

Maduro afirmó que firmó los indultos «para avanzar en el diálogo y en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral».

Con esa intención, la medida también otorgó beneficios a dirigentes opositores en el exterior con procesos judiciales abiertos en Venezuela. Igual, fueron beneficiados diputados a quienes se les había allanado la inmunidad por su presunta participación en hechos de desestabilización.

¿Rechazo o aceptación de los “indultos”?

Esta acción de Miraflores fue rechazada por el ala radical de la oposición, dirigida por el diputado Juan Guaidó. El mencionado diputado calificó como una «farsa» y una «trampa» que no aceptará, al tiempo que pidió boicotear las elecciones parlamentarias.

Sin embargo, una fracción opositora, liderada por el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, manifestó su interés en promover la participación electoral en los venideros comicios. El excandidato presidencial insiste en dialogar para lograr una salida a la crisis política que vive el país.

Estados Unidos desconoció a Maduro como presidente tras su reelección en 2018. De hecho, Washington calificó como «ilegítimas» las elecciones recientes que se han llevado a cabo en el país suramericano. Y, en ese orden de ideas, el país norteamericano ha impuesto sanciones contra Venezuela como medida de presión para forzar la salida del mandatario.

Maduro's latest ploy to make upcoming elections appear "free and fair" is to conditionally release some political prisoners who were unjustly jailed in the first place. The only solution to the crisis in Venezuela are actual free and fair elections, not this political farce