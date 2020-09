EEUU también ofrece recompensa por Motta Domínguez y Eustiquio Lugo

Caracas.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles que ofrece recompensa por información que conduzca al arresto de otros dos exfuncionarios venezolanos.

En esta ocasión, se trata de Luis Alfredo Motta Domínguez, exministro de Energía Eléctrica de Venezuela, y de Eustiquio José Lugo Gómez. Este último fue viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianza Estratégica de la misma cartera.

La recompensa que ofrece el gobierno estadounidense, en este caso, es de 10 millones de dólares, 5 millones por cada uno de los mencionados.

Motta Domínguez también fue presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y, durante su gestión, Lugo Gómez fue director de Compras de esa entidad.

Según informa el Departamento de Estado, el 27 de junio de 2019 Motta Domínguez y Lugo Gómez fueron imputados en el Distrito Sur de Florida. Ambos por “conspiración para cometer lavado de activos”.

En la acusación formal se señala que ambos exfuncionarios habrían otorgado a tres empresas, con sede en Florida, más de 60 millones de dólares. Eso, bajo contratos de adquisición con Corpoelec, y a cambio de supuestos sobornos.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, publicó el anuncio de la recompensa en Twitter y dijo que están «trabajando con el Departamento de Justicia”.

Según Pompeo, estas medidas son para “proteger a los ciudadanos estadounidenses y ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia”.

We're offering up to $5 million each for information leading to the arrests and/or convictions of two indicted former Venezuelan public officials. We are working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and to help Venezuelans restore their democracy.