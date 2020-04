Caracas.- La pandemia del coronavirus ha afectado a más de tres millones de personas a nivel mundial, desde que comenzó el brote. Sin embargo, hay un reducido número de países que no ha registrado ningún caso aún.

Así mismo, hay un grupo de naciones donde los contagios detectados ya han recibido el alta médica.

Entre todos los lugares afectados por el brote, destacan unos 33 territorios en los que no se había reportado ni un solo contagio de coronavirus. Al menos hasta el pasado 20 de abril, según la agencia Reuters.

Se trata, en su mayoría, de islas del Océano Pacífico con bajos índices de densidad poblacional. El difícil acceso a esos territorios ha permitido a las personas no sufrir directamente de las consecuencias de la crisis mundial actual.

Islas como Nauru, Tuvalu o Samoa se encuentran entre los lugares libres del brote. En el continente americano, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur también permanecen sin detectar a ninguna persona infectada por el patógeno.

No reportar casos no significa no tenerlos

Hay naciones donde las cifras oficiales no arrojan ningún contagio pero todo apunta a que también estarían afectadas. Ese sería el caso de Turkmenistán, Tayikistán y Corea del Norte.

Este último país, al tener como vecinos a China y Corea del Sur, tiene especial riesgo de contar con personas infectadas entre la población.

Mientras, todos los países de América del Norte y de Oriente Medio tienen al menos un caso de covid-19 reportado.

Lugares donde el virus es historia

Entre los puntos del planeta donde se han detectado contagios del coronavirus, hay varios países y territorios que han logrado escapar de la enfermedad. Es decir, han dado de alta a todos los pacientes afectados.

Se trata de Santa Lucía, San Bartolomé, Groenlandia, Anguilla y Yemen. Ninguno de estos lugares ha tenido que lamentar pérdida de vidas humanas debido al coronavirus ni poseen en la actualidad ningún caso activo.

Mientras, la mayoría de las naciones del planeta continúa enfrentando la pandemia que ha dejado ya más de 225.000 muertes a nivel global.

Con información de Actualidad RT