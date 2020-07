Caracas.- La noche de este jueves, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos declaró a Isaías como huracán de categoría 1. En ese momento, la tormenta se acercó a las Bahamas, después de dejar sin electricidad a Puerto Rico y la República Dominicana.

El gobierno de Bahamas emitió una advertencia de huracán para el centro y sureste del país.

A las 11:40 pm ET, se midieron vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (130 kilómetros por hora) dentro del huracán Isaías. Según el último aviso del Centro Nacional de Huracanes.

Las autoridades avisaron que existe el riesgo de que los vientos, las fuertes lluvias y las mareas de tempestad impacten la costa noreste de Florida. Y, además, se extiendan hacia el norte, a lo largo del resto de la costa este del país. Algo que estaría sucediendo durante el fin de semana

Una vigilancia de tormenta tropical está vigente para la costa este de Florida, que incluye las ciudades de Miami, Ft. Lauderdale y West Palm Beach.

#Isaias is now a hurricane based on data from the Air Force Hurricane Hunters. The intensity forecast shows a stronger storm than before, but the track forecast is unchanged. Go to https://t.co/tW4KeFW0gB for details. pic.twitter.com/tXraiehHMX