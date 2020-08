VLADIMIR A LA CARTA / La gente quiere votar, pero quiere condiciones

La analista política, Indira Urbaneja, sostuvo este lunes que los sondeo de opinión reflejan que los venezolanos quieren votar, pero con condiciones.

Subrayó que, debido a la pandemia y la crisis económica que vive el país, los ciudadanos tienen otras prioridades por encima del 6 de diciembre.

En el programa Vladimir a la Carta, del periodista Vladimir Villegas, subrayó que hace falta una estrategia real de un sector de oposición. Más allá de la decisión de no participar en el proceso comicial.

«Desde 2002 la oposición no tiene estrategia (…) De cara al 6 de diciembre, decirle a la gente ‘Quédate en tu casa’ no es estrategia. Siguen estancados, proponen sus “deseos” pero no dicen el cómo lograrlos», enfatizó al respecto.

Urbaneja recalcó que con reglas claras y transparentes y con la oposición unida podrían revertir ese escenario que prepara el oficialismo a su favor.

En cuanto a la abstención anunciada por el G4, la portavoz detalló que con o sin la oposición igual se desarrollará el evento electoral. En este sentido remarcó que lo trascendental ahora es que quienes decidan participar, den la pelea por las condiciones electorales.

Urbaneja, quien promueve espacios de encuentro como Unión por Venezuela, lamentó que la gestión de Juan Guaidó se basara en falsas expectativas.

Puso como ejemplo de esto que partieron de escenarios irreales y confiaran más en amenazas por redes sociales de Bolton o Rubio. «Si no tienes un escenario real en tus manos es muy difícil lograr los objetivos», agregó.

Asimismo conversó sobre cómo el chavismo todavía existe, es una realidad política aunque esté disminuida. «Hoy los dos polos están minimizado y con un juego político muy peligroso para el país», dijo.

Pedro Eduardo Leal