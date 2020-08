Valentina Quintero critica al gobierno por derrame de petróleo

View this post on Instagram

#esnoticia 🚨 Sigan esta cuenta ⬇️⬇️ @contigosiempre_venezuela _ La periodista y viajera Valentina Quintero criticó la inacción de Oswaldo Barbera, ministro de Ecosocialismo del régimen de Nicolás Maduro, para evitar que el derrame petrolero, que ocurrió hace varios días, afectara el Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón.⠀ ⠀ "El derrame petrolero que llegó a Morrocoy se originó en la refinería El Palito entre el 20 y 22 de julio, según demuestran fotos satelitales. Así lo indica la investigación de la Sociedad Venezolana de Ecología. El Ministerio de Ecosocialismo no hizo nada para resolverlo antes de que llegara a Morrocoy", manifestó Quintero en Twitter.⠀ ⠀ En otra publicación, la periodista agregó:⠀ "El hidrocarburo derramado en Morrocoy ya se debe hacer depositado en el fondo marino porque estos indolentes lo dejaron correr desde El Palito y no dijeron nada. Cuando llegó a Morrocoy ya era tarde para remediarlo. Es total responsabilidad del régimen.⠀ ⠀ Quintero advirtió, sustentada en los informes de la Sociedad Venezolana de Ecología, que las comunidades de moluscos se verán muy afectadas debido a que, por ser organismos filtradores, sufrirán asfixia e intoxicación.⠀ ⠀ Agregó además que esta situación puede afectar mucho en mayor medida a los arrecifes coralinos, que ya están en deterioro, y que a los que se estaban recuperando les costará más.⠀ ⠀ "La responsabilidad total es de este régimen indolente y destructor. Jamás este régimen ha respetado las normas de uso y manejo del Parque Nacional Morrocoy y de ningún otro en Venezuela. El arco minero es la demostración más acabada. Este derrame es el atropello más reciente", enfatizó Quintero.⠀ ⠀ El ministro chavista, sin embargo, aseguró que pudo corroborar, con ayuda de los pescadores de la zona, que no hubo afectación a la fauna y flora de Morrocoy. Señaló que las investigaciones se encuentran en manos de los cuerpos de seguridad del régimen, del Ministerio Público y del Ministerio de Petróleo.