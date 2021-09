TÁNGANA/ Ramos Allup llama “ratacranes y mercenarios” a quienes están con Bernabé Gutiérrez

Caracas.– Henry Ramos Allup, exsecretario general de AD, hoy desplazado por Bernabé Gutiérrez expresó esta semana que no piensa conversar con ese sector que lo sacó de su cargo en donde estuvo por 20 años.

“No he conversado ni conversaré sobre presentación de candidatos comunes con los estafadores al servicio del régimen que usurparon la tarjeta de AD. Los candidatos de AD serán postulados en la tarjeta de la MUD”.

Las declaraciones fueron dadas este lunes en la cancha techada de la Escuela Lino Clemente en Baruta durante la celebración del 80 aniversario de AD.

De esta manera descartó la posibilidad de que la oposición vaya unida a las elecciones del 21 de noviembre.

Catalogó como “opinadores oficiosos” a quienes han dicho, que la MUD tengan intención de presentar candidaturas junto a la Alianza democrática. Los tildó como “estafadores al servicio del régimen”.

Denunció que “A ningún régimen se le había ocurrido confiscarle la tarjeta del partido para entregársela a unos ratacranes y mercenarios que de paso son baratos”.

Dijo que “a ninguno de esos ratacranes le dieron silla en México y esa es la demostración más clara del desprecio. Muy merecido, por cierto”, apuntó.

De esta manera se refirió al actual jefe de AD Bernabé Gutiérrez y quienes lo acompañan en la actual dirección del partido.

Palo contra los extremistas de derecha

Cuestionó la tesis de los que llaman a invadir al país: “Yo les repito lo que decía Rómulo: Una cosa es estar en la candela y otra distinta decir desde lejos como se apaga. El que tenga la fórmula mágica que se venga para acá. Si usted dice que la salida es la invasión, invada”.

Insistió en desmarcarse de los llamados a violencia: “Si usted dice que es la bomba atómica, estállela. Vénganse para acá y no sigan decretando guerras civiles. El que lo haga tiene que ponerse en primera fila y traer a los familiares del exterior y ponerlos en primera fila para que echen los primeros tiros”.

Por esta razón ahora si participan

“ Vamos a seguir en la ruta de las conversaciones con el régimen, que por cierto no fue ninguna vagabundería del G4. El reino de Noruega, EE.UU., Canadá, la Unión Europea, han estado montados exigiéndonos que participemos porque el conflicto de Venezuela pasa por una solución que tiene que ser democrática y no de guerra”.

Candidaturas de la MUD

Sobre las candidaturas unitarias aseguró que la dirigencia trabaja para que haya “unidad perfecta” en los nombres presentados. Recomendó a quienes no resulten favorecidos “dejar la necedad”:

Juventud

Cuestionó a quienes dicen que no existe juventud en su sector: “Muchachos, si lo que no sobra es juventud, no mascachicles ni periqueros, juventud formada en AD”.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital