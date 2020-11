SUCESOS / Familiares de Ally Abdool “El Guyanés” niegan vinculación con caso de hermanas Bruguera

San Juan de los Morros.- Familiares y abogados de Ally Abdool apodado “El Guyanés”, desmintieron las supuesta vinculación de este con el caso de las hermanas Bruguera.

Como ya lo informó El Tubazo Digital, este miércoles 4 el Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Comisario Douglas Rico, vinculó un crimen reciente, con uno del 2019.

Rico expresó que Karina Ojeda, detenida por el asesinato de las hermanas Bruguera el pasado 30 de octubre y Ally Abdool, privado de libertad por el caso de Leomar Gil asesinado el 2 de septiembre de 2019, eran “pareja”.

Tal cual

“Karina del Rosario Ojeda de 44 años de edad apodada la Guyanesa maquiavélica. Ella viene siendo pareja de un ciudadano que actualmente se encuentra detenido por un sicariato de un joven que trabajaba para Pdvsa” relató Rico en sus acostumbradas declaraciones semanales.

Caso hermanas Bruguera

Sobre el crimen de las hermanas Bruguera, la defensa de “El Guyanés” explicó que su cliente no tiene nexos con los acusados.

La abogada Marianela Ally, hija de Ally Abdool, estaba entre los presentes durante la rueda de prensa con medios nacionales y regionales.

Ally Abdool era el dueño de una conocida empresa que distribuía gas doméstico en la ciudad. El apodo de “El Guyanés”, es por su gentilicio y lo tiene desde su llegada a Venezuela hace varias décadas.

Aseguró enfáticamente la hija de este, que Karina Ojeda acusada de doble homicidio, no es esposa de su padre, no es su madre, “no tiene ninguna vinculación actualmente con mi padre. La hija de Karina no es hija de mi papá, es decir, no es mi hermana”.

Reveló que «esta asociación pretenden hacerla para perjudicarlos, soló por que la detenida Karina Ojeda se desempeñó hace muchos años como secretaria de su progenitor».

Ante la insistencia de los periodistas para obtener detalles, esta admitió que, en el pasado mantuvieron una relación extramarital. Sin embargo, actualmente no existen vínculos ni afectivo ni laboral entre ellos.

Douglas Rico mal informado

Los abogados desmintieron las declaraciones del director nacional del cuerpo detectivesco, Douglas Rico en cuanto a la supuesta relación. Asegurán que «este fue mal informado».

Aparece “Tarzán”

Asimismo, los abogados revelaron que José Gregorio Rodríguez Gas (42) apodado Tarzán, también señalado como autor material en el caso de las hermanas Bruguera, trabajó en la empresa de su familia. Pero, la relación laboral terminó hace varios años sin que quedara algún vínculo.

Dato nuevo

Como dató que extrañamente no se había revelado hasta ahora, mencionaron que los detenidos Karina Ojeda y Rodríguez Gas “El Tarzán”, mantienen una relación sentimental actualmente.

Esta relación fue ocultada y “fabricaron” una con Ally Abdool la cual es negada por los declarantes.

Los abogados indicaron que seguirán informando a la colectividad, pues de no aclarar las acusaciones realizadas, esto podría entorpecer la defensa de “El Guyanés”.

Redacción: El Tubazo Digital