Bruselas.- La Unión Europea estaría dispuesta a enviar observadores a las próximas elecciones legislativas de Venezuela, así lo indicó este jueves su alto representante, Josep Borrell. Pero, para eso, el país debe realizar “importantes cambios” en sus condiciones y en los plazos.

“Solo importantes cambios en las condiciones y marco temporal podría permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la UE”, señaló Borrell.

El alto representante de la Unión Europea ofreció estas declaraciones mediante su cuenta Twitter, al término de una reunión del Grupo Internacional de Contacto. Un grupo auspiciado por la UE para intentar crear las condiciones en Venezuela para la celebración de elecciones.

Borrell afirmó que el grupo reiteró su “fuerte apoyo” a “seguir trabajando por una solución política negociada de la crisis venezolana”.

El Grupo Internacional de Contacto cuenta con representantes de varios países, tanto europeos como latinoamericanos, y se reunieron este jueves a nivel ministerial por videoconferencia.

