Más de mil litros de combustible fueron recuperados en Calabozo Pesquisas de la Delegación Municipal Calabozo asestaron duro golpe a los traficantes de combustible que operan en el estado Guárico, tras recuperar mil 360 litros de combustible. Mediante las pesquisas realizadas se pudo conocer que Rafael José Herrera Tovar (57), Julio Cesar Peñaloza Contreras (35) y José Ángel Ortega Toledo (51), se encargaba de distribuir el combustible en bidones de diferentes cantidades para posteriormente comercializarlos a altos costos en divisas. Durante la aprehensión de los hombres fueron recuperados más de 10 envases contentivos con Gasolina y Diesel; siendo puestos a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Guarico.