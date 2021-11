Sanjuanera le pregunta al Presidente: ¿Dónde está mi vivienda?

San Juan de los Morros.- A las oficinas de El Tubazo Digital acudió la ciudadana América Moreno, quien hizo un llamado a las autoridades, ya que, fue beneficiada con una casa que nunca recibió.

Actualmente, Moreno reside en el rancho P5 del sector Valle de los Morros, Vista Hermosa 3, mejor conocida como la invasión de Vista Hermosa.

«Tengo una vivienda asignada desde el año 2016. Me dijeron que debía hacer una carta renunciando a la vivienda que nunca he recibido. He asistido a varias instituciones y no he recibido ayuda».

Al enterarme del beneficio hace 6 años fui inmediatamente y me pidieron sacar todos lo papeles, cuando lo hice regresé y me dijeron que debía esperar que ellos me llamaban. Hasta el sol de hoy sigo esperando la llamada» indicó esta.

Agregó que «en 2020 fui donde el señor Gustavo Méndez, este me recibió y me dijo que si me iba a ayudar. Luego llegó la cuarentena y tuve que esperar».

Moreno asegura que regreso cuando comenzó la flexibilización y le dijeron que «debía esperar porque todo estaba trancado».

Continua narrado su calvario «Volví recientemente y la nueva gerencia me dijo que todo está cerrado porque estamos en campaña. La única opción que me dan es ir a Caracas, a hablar con el presidente Nicolás Maduro»

«Le toqué la puerta a Christopher Constant aprovechando que estamos en campaña y me dijo que eso no le correspondía al gobierno regional sino al gobierno nacional, eso significa que las instituciones regionales no sirven».

«Recurro a este medio ya que agoté todas mis recursos institucionales aquí en San Juan de los Morros.

«Yo le pregunto directamente al presidente ¿Señor Nicolás Maduro, dónde está mi casa?, tengo una vivienda asignada que no he recibido ¿A quién se la dieron? ¿Dónde está?», enfatizó Moreno.

América Moreno es nacida en San Juan de los Morros. Educadora y madre de dos hijos mayores de edad. Durante su declaración insistió en dar la cara y mostrar sus pruebas, suministró a este portal su número de cédula y su telefono de contacto.

Lucianni Perez. ECS/Unerg/El Tubazo Digital.