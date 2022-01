REVELADOR: Por esta razón no acaban con el interinato de Guaidó

El politólogo Ricardo Sucre dio tres razones por las cuales se mantiene el interinato del exdiputado Juan Guaidó aunque con una disminución de sus funciones, tras la modificación del Estatuto que rige la Transición a la democracia ocurrido el pasado 27 de diciembre.

Guaidó asegura que seguirá siendo presidente interino, una especie de presidencia virtual, aun cuando solo controla empresas en el exterior, internamente no ejerce ninguna función y solo es respaldado por un sector de las oposiciones.

Entre las razones existentes reveló que del Interinato viven entre 1.600 y 2.000 personas Con un sueldo anual promedio de unos $100 mi dólares, según sus cálculos.

Así lo declaró al agregar que el problema fundamental no es que continúe o no el Interinato sino que la estrategia que sigue. La de quebrar a las fuerzas que mantienen al chavismo en el poder – no ha funcionado en 9 años.

«La estrategia que domina la oposición que es la presión y el quiebre: una presión interna y externa para lograr el famoso quiebre de la coalición dominante. A mi juicio, esta es una estrategia errada, que ha sido mal digerida, mal estudiada y mal analizada porque no es una estrategia nueva. Sino una estrategia que se está aplicando desde 2013. Ya van 9 años que esa estrategia que tiene como promesa central producir la famosa transición no ha ocurrido ni eso está cerca».

Sobre las razones para mantener el interinato, el experto dio tres:

La primera es mantener la esperanza, así tenga poca probabilidad de ocurrir, de lograr el quiebre prometido.

La segunda razón es porque no hay otra opción visible. «Para todo el mundo fue una gran sorpresa que EEUU diga que sigue apoyando el interinato, pero es que no veo que puedan hacer otra cosa. No pueden no apoyarlo porque no le pueden dar a Maduro un trofeo en bandeja de plata».

Y la tercera razón es porque alrededor del interinato se ha creado un ecosistema de miles de personas que viven de eso.

«Todo alrededor del interinato es una forma de vida para mucha gente. No sólo en términos de los que conforman esa estructura. Julio Borges habló de 1.600 personas. Capriles dice que son 2.000 personas, las cifras varían, pero es un grupo importante” señaló.

Agregó que: “ Es gente que vive de eso, así que la gran pregunta es: ¿tú vas a dejar 153 millones de dólares -que creo que fue el presupuesto de 2021- en el aire? ¿En la incertidumbre? ¿Para que el gobierno los tome, para regresar a una vida previa donde no tenías ese dinero? La respuesta racional y política – porque éticamente es otro debate- es no».

«Tienes que mantener esa estructura, no solo la presidencia interina vive de eso. Guaidó vive de eso. Su grupo vive de eso. De eso viven portales, viven periodistas, politólogos, analistas, influencers, famosos, académicos. Eso es un ecosistema que se alimenta de esos 153 millones de dólares, que se alimenta de la expectativa de un control de recursos y esto tienen que mantenerlo porque la otra opción es – vamos a decir – la nada».

Tomado de costadesolfm