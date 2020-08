¿REGRESÓ DE LA ENFERMEDAD? / Diosdado habló en cadena nacional y las redes sociales estallaron

San Juan de los Morros.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, volvió a pronunciarse, este lunes, a través de su cuenta en la red social Twitter. Además, minutos antes, tuvo un contacto telefónico con el presidente Nicolás Maduro, durante una cadena nacional, y se generó una polémica.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) comunicó, mediante un tuit, sentirse feliz por “el amor” que le ha demostrado el pueblo.

“Que feliz me siento, la fuerza de nuestro Pueblo, puedo sentirla, recorre mi cuerpo y me sube la moral hasta las nubes”, escribió Cabello. “Regresar de esta enfermedad, acompañado de las oraciones y el amor del Pueblo no lo cambio por nada”, agregó.

Sin embargo, antes de eso, Cabello contactó con Maduro en plena cadena de radio y televisión, y las redes sociales se incendiaron. El motivo fue que la voz del presidente de la ANC parecía un poco estropeada, tanto que no era reconocible como suya.

La polémica se generó tan rápido que, apenas Diosdado culminó el contacto con el presidente, el Jefe de Estado dijo lo siguiente:

“Ya los escuálidos están diciendo, con las matrices de laboratorio, que él que está hablando no es Diosdado, son unos imbéciles”. “Si no es Diosdado ¿quién es entonces?, ¿Guaidó?, ¿Leopoldo López?, ¿Ramos Allup?”, preguntó Maduro irónicamente.

Cabello informó el pasado 9 de julio que dio positivo a la prueba del coronavirus, desde entonces ha estado combatiendo contra el covid-19.

