Prohíben la entrada a Estados Unidos a dos exfuncionarios venezolanos

Washington.- Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que establecieron prohibición de entrada al país para dos exfuncionarios venezolanos.

Se trata del antiguo Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, y el exviceministro y exdirector de Corpoelec, Eustiquio José Lugo Gómez.

La administración de Donald Trump considera que ambos exfuncionarios usaron sus posiciones “para enriquecerse a sí mismo”, dijo el secretario en su cuenta Twitter.

“Han sido señalados por aceptar beneficios monetarios, incluidos sobornos, a cambio de lucrativos contratos de suministros de equipo para Corpoelec”, indicó Pompeo en un comunicado. Además son acusados “de apropiarse indebidamente de fondos públicos para su propio enriquecimiento”.

Ambos funcionarios ya habían sido sancionados en 2019.

Former Minsters of Venezuela, Luis Alfredo Motta Dominguez and Eustiquio Jose Lugo Gomez used their powerful positions to enrich themselves rather than the Venezuelan people. I'm designating Motta and Lugo as ineligible for entry into the U.S.