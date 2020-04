POR ROBO DE FINCAS / Les pusieron los ganchos a “los pitufos” en Guárico.

View this post on Instagram

Por robo en fincas detienen dos delincuentes apodados Los Pitufos en Guárico Pesquisas de la Delegación Municipal Valle de la Pascua, aprehendieron a Douglas Alexander Bravos Armas (37), apodado El Gordo y Adonis José Machado (26), en la población del Socorro, parroquia y municipio El Socorro del estado Guárico, ambos pertenecientes a la banda delictiva apodada Los Pitufos, quiénes se dedicaban al robo en fincas. En el procedimiento policial fueron recuperados equipos electrónicos, pertenencias personales y herramientas agrícolas, denunciados por las víctimas como objetos robados, puestos a la orden de la Fiscalía 15° del Ministerio Público. Denuncias y experticias técnico científicas arrojaron que los criminales portaban un arma de fuego con la que irrumpían en las fincas, amedrentado y amordazando a los habitantes con la finalidad de sustraer objetos de valor para posteriormente comercializarlos y obtener beneficios económicos. Asimismo, se conoció que los detenidos estaban siendo investigados por robo, aprovechamiento y hurto, mientras que Douglas Bravos poseía registro por comercio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. R: Geralmi Pérez