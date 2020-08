San Juan de los Morros.- A través del blog Patria se anunció que este domingo 2 de agosto la plataforma Patria estará inactiva por causa de mantenimiento. El sistema no estará operativo desde las 10:00 am, hasta las 06:00 am del día siguiente, lunes 3.

Durante el lapso de mantenimiento, no se podrá acceder ni a la página web de Patria ni al sitio web de Patria Institución. Además, las aplicaciones vePatria, veQR, veMonedero, vePDV y vePOS (en período de prueba) podrían estar presentando interrupciones.

Así mismo, podría interrumpirse de forma parcial, o con intermitencia, las operaciones a través del BiopagoPDV de PDVSA y BiopagoBDV del Banco de Venezuela.

Es importante resaltar que, la posibilidad de registrar el subsidio de gasolina no se verá afectada en ningún momento, como consecuencia de estas actualizaciones.

Luego de culminado el proceso de mantenimiento en la plataforma Patria se irán restableciendo los servicios progresivamente.

El Tubazo Digital