Compadre, hermano, querido amigo, cuántas cosas compartidas, cuántas risas, cuántas lágrimas, cuántos momentos, siempre dijimos, por más de 30 años, que iríamos construyendo juntos a la par, pero te me adelantaste a un camino que siempre es imposible de dejar. Sé que estarás en un mejor lugar, te lo mereces. . . Hermano sabes cuanto lamento tu partida de este mundo, quizás no logramos despedirnos como debimos, pero sabes que en mi familia, que es la tuya, siempre te llevaremos en lo más profundo de nuestros corazones. . . Despedirte? No, sólo es un hasta luego, estarás en cada paso, en cada día, en cada proyecto que juntos iniciamos, estarás con nosotros en esta ciudad, en este estado que se convirtió en nuestro sueño, en las caras de la gente que se beneficiá y disfruta de cada esfuerzo que diste, nos convertimos en Guaireños y por siempre te recordaremos con alegría como el hombre cabal que llenó de amistad nuestras vidas. . . Orlando compartimos tantas etapas, estuviste conmigo en las buenas y en las no tan buenas a lo largo del camino. Sé que hoy, no es un adiós definitivo, nos veremos tarde o temprano. . . Hermano no sabes cómo te vamos a extrañar, te pido un último favor, ayúdanos a superar tu partida física, y pido a Dios que nos envuelva en paz y consuelo, amigo nos volveremos a ver… . . Gracias por tanto amigo, compadre, hermano… . Hasta siempre Orlando