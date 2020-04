PERJUDICABAN A COMERCIANTES / Cayeron tres integrantes de una banda de extorsionadores en Guárico

View this post on Instagram

Capturados tres hombres de la banda (a) Javier la Muela por extorsión en Guárico Funcionarios del Cicpc adscritos a la Delegación Municipal San Juan de los Morros aprehendieron a tres integrantes de la banda delictiva apodada Javier la Muela, en el sector Zona Industrial, calle Macaira, parroquia San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Roscio Nieves del estado Guárico, por extorsión. Quedando identificados como Fernando José Godoy González (35), quien tenía registro por corrupción, José Ramón Arreaza Ramírez (34), apodado El Babo, por robo genérico y Yon Anderson Torres Montero (25), por hurto genérico común, violencia física y robo de vehículo con agavillamiento. Luego de recibir una denuncia formulada por una de sus víctimas, los detectives de la sede policial iniciaron las experticias documentales e investigaciones de campo a través de una vigilancia estática; el ciudadano se apersonó hasta el lugar acordado por los antisociales, donde efectuaron un pago controlado, obteniendo así la captura de los criminales. Las pesquisas determinaron que el móvil del hecho era realizar llamadas telefónicas a los comerciantes del municipio y bajo amenazas de muerte, los obligaban a efectuar pagos de vacunas por tener sus negocios abiertos. En el procedimiento se recuperaron dos motos, una marca Bera, modelo Br-150, placa AD7H59G y otra marca Keeway, modelo Horse, placa AB3Z10K, año 2014, utilizadas como medio de transporte para cometer los hechos delictivos; de igual manera se incautaron dos equipos móviles marca Vtelca y Orinoquia, con los cuales mantienen comunicación con sus víctimas. Por este hecho aún está en fuga Javier Amado, líder de la banda y un delincuente apodado El Chistri, quienes están siendo intensamente buscados. La Fiscalía Primera de Ministerio Público tiene conocimiento del caso. R: Geralmi Pérez #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos