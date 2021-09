PENDIENTE/ Chavismo diseña estrategia para captar voto  “NINI” en Guárico

San Juan de los Morros.– El chavismo en el estado Guárico viene diseñando desde hace algún tiempo estrategias para captar el voto de los NINI e independientes.

La idea no es exclusiva de los llaneros, el Psuv ha entendido que existe un voto opositor radical que no puede traer a su corral. Más que un voto opositor, es un voto antichavista. Un voto emocional.

Sin embargo, existen los independientes y los llamados NINI, este voto es menos emocional. No está atado a un sentimiento antigobierno.

Estudios

Uno de los últimos estudios realizados en abril de 2021 en hogares de todo el país por la empresa Hinterlaces arrojó rasgos de despartidización.

El venezolano se aleja cada vez más de los partidos políticos. Se desmarca de ideologías y opta por opciones políticas de gerencia y liderazgo.

¿Dígame por favor con cuál partido político simpatiza Ud. más?

Esto preguntó el estudio realizado: 52% manifestó que no se identifica con ningún partido político y 8% no sabe o no responde.

Adiós a los símbolos

Esta semana el periodista francés Ignacio Ramonet fue entrevistado en el programa de Globovisión Analisis Situacional destacaba un giro en el discurso de Maduro.

Ramonet se refería a los símbolos en la campaña y a como el Psuv y los ojos de Chávez pasaron a un segundo plano.

Expone este que el Psuv maneja un discurso ahora más amplio, pretende ser incluyente.

El nuevo liderazgo

Oscar Shemel, sociólogo y director de la encuestadora venezolana Hinterlaces asegura que “Vivimos tiempos en los que el peso y la influencia de los líderes es superior al peso de las ideologías y de los partidos políticos”.

Esto es un factor determinante al momento de votar o expresar respaldo hacia un aspirante, más allá de su militancia política.

Por ejemplo: Rafael Lacava, es visto como un chavista, para nada ortodoxo, que plantea el desarrollo del estado y la inversión social sin descuidar el fomento de la empresa.

Perfil

Shemel insiste en que “hoy los líderes persuaden, convencen y convocan a las mayorías, no sólo por sus cualidades personales, sino sobre todo porque encarnan una causa, unos valores y creencias, con los cuales los ciudadanos se identifican y se sienten representados”.

Esos valores o causa a los que Shemel se refiere, no son exclusivos de lo “político partidista”. Son de una base más amplia que logra que diferentes sectores se vean reflejados.

Gobernador por la calle del medio

En la entidad llanera el actual mandatario regional José Vásquez aspira la reelección. En su primera campaña mostró acercamiento hacia sectores empresariales.

Su discurso ha incluido insistentemente la palabra “Encuentro” en las últimas semanas.

En un evento realizado luego de que se anunciaran los candidatos a alcaldes, en la sede de Apunellarg en la capital guariqueña, Vásquez reveló la estrategia.

“Vamos a llamar a quien tengamos que llamar, vamos a unir a quien tengamos que unir, vamos abrazar a quien tengamos que abrazar”.

Más allá del PSUV

Si hasta este momento usted le quedaba alguna duda de esta tesis del nuevo discurso psuvista, siga leyendo y se convencerá.

Vásquez lo dijo delante de unas 300 personas en la cancha del mencionado lugar: “Ese llamado de encuentro va mas allá del Psuv. Tenemos que ir por los NINI. Tenemos que ir por los independientes. Hay que convencerlos. Tenemos que tener un discurso de convencimiento”.

Fedecamaradas

Con el vocablo utilizado en el intertitulo que antecede a este párrafo, fueron cuestionados y atacados los gremios empresariales que se reunieron con la vicepresidenta Delcy Rodriguez en la Convención de Fedecámaras este año.

Sectores empresariales apuestan a la reactivación y si es con el actual gobierno y con líderes regionales, así lo harán.

La reunión que no se dio a conocer

Tres días antes de que el Psuv realizara sus primarias, se llevó a cabo una reunión en la sede de la Gobernación de Guárico.

Ese cinco de agosto antes de las 8 am los protagonistas ya estaban frente a frente, durante hora y media conversaron.

La reunión nunca se dio a conocer por parte del gobierno regional. Por alguna razón no la publicaron ni dieron detalles.

Los asistentes

El presidente de Fedecámaras Carlos Fernández, Adán Celis primer vicepresidente y Felipe Capozzolo, segundo vicepresidente de ese gremio se reunieron con el Gobernador José Vásquez.

En esa reunión también estuvo Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, y Luigi Pisella presidente de Conindustria. Además de Maritza Montaleone presidenta de la Cámara de Comercio de Roscio.

El Tubazo Digital contactó a Carlos Fernández presidente de Fedecámaras y preguntó detalles de esta cita.

El presidente de Fedecámaras reveló que habían abordado temas de interés empresarial y saludó que se maneje el discurso de “alianzas con el sector privado”.

Satanizados

Algunos siguen satanizando estos discursos de alianza con la empresa privada y la captación de un voto “no revolucionario”.

Los que se reunión en esa cita del cinco de agosto con el Gobernador José Vásquez no son cualquier cosa. La plana mayor del empresariado nacional. El alto mando económico del sector privado .

Los máximos representantes del empresariado. Una reunión donde el único chavista era el gobernador.

Candidatos frescos

Fuentes del Psuv consideran que la selección que se hizo en este proceso demuestra el tipo de candidato que las bases querían.

“De los 15 alcaldes que teníamos, solo seis pudieron ir a primarias y tres nada más lograron sobrevivir. El 80% (12 de 15) fueron reprobados” comentó una fuente consultada.

El perfil de los nuevos candidatos, es el de liderazgos más cercanos al pueblo, con un discurso de más inclusión.

Como ejemplo, la fuente cita el caso de Emilio Ávila y César Gomez vistos como gerentes. Freddy Alí Gómez como político amplio. Casos como estos, entre otros, logran captar el voto de no psuvistas.

El mismo gobernador José Vásquez, en su elección pasada arrastró gran cantidad de votos más allá de su partido. Proyectó una imagen como gerente y cercano a sectores productivos. Ahora va nuevamente tras la busqueda de ese voto.

¿Cómo es un NINI?

El peso del voto NINI es decisivo, hoy representa más de un tercio del electorado.

El NINI puede ser de clase popular o media, por lo general joven. Alguien con sensibilidad social. Su perfil es de un progresista. Destacando su preocupación por problemas cotidianos más que por la gran política.

Un NINI rechaza la polarización. No es un fanatico ni un desaforado de las redes. Los NINI votan en derecha o izquierda y también se abstienen.

Los NINI no se alinean ni con el oficialismo ni con la oposición. Desconfían de promesas, necesitan ser convencidos con argumentos y propuestas. El discurso panfletario y reciclado que algunos utilizan no cala en ellos.

Oposición intenta arrancar votos

Desde la oposición se ha cuestionado el discurso que aleja al voto chavista. Un voto difícil de convencer.

Mientras el Psuv se plantea la conquista del voto NINI e independiente, antes que el “opositor”. Desde la oposición pretenden captar votos de chavistas descontentos.

La estrategia no es ni mala ni descabellada. Incluso, desde ambos sectores la consideran necesaria.

Se busca captar un voto menos emocional y más racional, para ello se debe estructurar un discurso que genere esperanza y confianza, debe ser creíble. Cosa difícil en estos tiempos.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital