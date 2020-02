PDVSA EN EL SUELO / Hasta en Miraflores piden la cabeza del Ministro Manuel Quevedo

Luego de las críticas formuladas por el presidente Nicolás Maduro en contra del mayor general Manuel Quevedo comenzó la cuenta regresiva en Pdvsa.

Como lo informó El Tubazo Digital, el pasado miércoles Maduro, reveló durante una reunión con Fedeindustria y empresarios, la corrupción en Pdvsa y sus empresas filiales.

El Presidente cuestionó fuertemente los “Sistemas de comercialización penetrados por la corrupción”, muchos productos derivados de esa empresa son comercializados por mafias en dólares.

Ministro Quevedo regañado

Maduro cuestionó públicamente al ministro de Petróleos y presidente de Pdvsa Manuel Quevedo, mientras desnudaba “la comercialización fraudulenta y el desvió de materiales”.

Pidió información a terceros fuera Pdvsa: “Quiero información útil, anónima, de qué está sucediendo en Pdvsa. No quiero más engaños, quiero actuar ya » expresó.

Cortadas de cabeza

El Mandatario advirtió durante su alocución en cadena nacional que «va a cortar cabezas si es necesario».

Todo este escenario hace predecir que la salida del ministro Manuel Quevedo está cerca ante la debacle de la industria petrolera.

Una fuente consultada por El Tubazo Digital cree que su salida es inminente, por tres razones:

1.– La enorme corrupción dentro de la empresa producto de una gerencia equivocada.

2.- La caída de la producción petrolera

3.- El abandono de campos que hoy están paralizados.

Luego del encontronazo el pasado miércoles el ministro Manuel Quevedo ha estado de bajo perfil.

Casos como las mafias comercializando aceite de vehículos en Pdvsa Vassa, desvío de materiales, quiebre de la empresa y falta de respuestas aceleran su salida.

Suenan nombres para sustituir a Manuel Quevedo

Esta semana se obtuvo acceso a una fuente que revela dos posibles nombres que están siendo evaluados.

La primera opción que se maneja es la de Delcy Eloina Rodriguez, actual vicepresidenta.

“Su cercanía con el presidente y la importancia de este cargo ameritan de una persona de confianza”, comenta la fuente a El Tubazo Digital.

Así mismo explica que “aunque la vicepresidenta no se formó en Pdvsa, posee el perfil de una gerente política que logre reactivar esta empresa”.

Sin embargo advierte que no se debe olvidar que Delcy Rodríguez, fue vicepresidenta de Asuntos Internacionales en la junta directiva de Pdvsa.

Se supo que el otro hombre fuerte en la propuesta sería Guillermo Blanco Acosta.

Aunque su nombre tal vez no le suene a muchos, este ha ocupado altos cargos

dentro de la empresa petrolera. Quienes lo conocen lo describen como el hombre que ha enfrentado las mafias dentro de la empresa.

Blanco Acosta se ha desempeñado como director general de Mercado Interno del Ministerio para Petróleo y Minería. Fue director general de Petrocasa.

En materia política participó durante la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 cuando se desempeñaba como capitán de las fuerzas armadas del país.

Para los conocedores del área petrolera, creen que la gestión de Quevedo ha sido perjudicial: “su incapacidad y falta de gerencia se agrava con la galopante corrupción.

Finalmente exponen que viene una apertura de esta empresa estatal y se requiere gerencia, liderazgo y confianza, “Quevedo no tiene eso”, sentenció la fuente.

Redacción: El Tubazo Digital