Pacientes oncológicos mueren mientras esperan reparación de equipos en Guárico 

San Juan de los Morros.– Tres pacientes con cáncer han fallecido durante las últimas semanas, en la capital del estado Guárico, San Juan de los Morros.

Esto debido a que las averías en las máquinas de radioterapia y braquiterapia de la Unidad Oncológica «Dr. Ramón Millán» en el hospital Israel Ranuárez Balza, impide que los pacientes reciban los tratamientos correspondientes.

Así lo denunció este jueves 8 de julio, Sujey Sira, una madre de tres hijos que lucha desde hace más de un año contra un cáncer de útero.

Aseguró que al igual que ella, la mayoría de las pacientes no tienen los recursos financieros para cumplir las radioterapias por la vía privada.

«No he podido empezar mi tratamiento porque es muy costoso y no tengo el dinero. A mí me faltan siete radioterapias y me salen en 310 dólares, en el anticanceroso de Maracay», lamentó Sujey.

Agregó que tuvo que vender artefactos de su hogar, como un aire acondicionado y un televisor, para completar de manera privada el ciclo de quimioterapias, por lo que teme perder todo el proceso avanzado e incluso su propia vida.

«Saber que los equipos de radioterapia están dañados y que no nos toman en cuenta, eso nos duele. Porque se trata de nuestras vidas y hay muchas más personas esperando por el tratamiento», enfatizó Alba Romero, paciente oncológica.

Sigue la espera

La directora de la Unidad Oncológica, «Dr. Ramón Millán» en San Juan de los Morros, médico oncólogo Carmen Romero, se sumó al llamado de las pacientes.

Recordó a las autoridades nacionales que se requiere de una solución urgente, para impedir el deterioro de la salud en las personas que dejaron de recibir el tratamiento de radioterapia y braquiterapia, hace más de un mes.

«Tenemos más de 200 pacientes esperando para darles respuestas y los pacientes que estaban en tratamiento se han tratado de ubicar en otros centros públicos, pero son pocos los que están funcionando en el país y ha sido difícil«, explicó la directora del centro oncológico.

