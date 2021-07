NATALIA VARGAS / La guariqueña que se ha convertido en un ejemplo en Chile 

Santiago de Chile.– Natalia del Valle Vargas Bolívar (@Natt_varboli) tiene 31 años, nació en Valle de la Pascua, estado Guárico. Graduada como ingeniera petroquímica en la sede de la Unefa en Valencia, estado Carabobo.

También cursó diplomados en Ingeniería de Procesos y Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad en la Universidad José Antonio Páez.

Llegó a Santiago a principios de noviembre de 2015 y lo hizo de forma organizada junto con Ana María Cruz, su mejor amiga de la universidad.

“Por la baja demanda laboral de fuerza extranjera en 2015, no se hizo tan difícil solicitar permiso de trabajo y encontrar dónde laborar. Ya con el permiso logramos ingresar en un Call Center y luego en un restaurante como anfitriona. En estos casos ningún trabajo me denigró, al contrario, me hicieron más fuerte, me hicieron conocer muchas personas y además me abrieron muchas puertas», recuerda.

En Venezuela, la guariqueña trabajó para Pequiven, en Morón, estado Carabobo. Fue Inspectora de Higiene y Seguridad en la puesta en marcha y construcción de la planta de fertilizante NPK.

Además, resaltó como planificadora y programadora de mantenimiento en plantas de Ácido Sulfúrico y Sulfato de Amonio. Se desempeñó como ingeniero de Producción del área de ensacado de fertilizantes.

Así la escogieron

Su historia en territorio austral tiene una anécdota importante: se postuló a una empresa como asistente administrativo el primer mes de haber llegado al país.

La llamaron, en el consorcio que administraba varias empresas más grandes, le dijeron que por ser ingeniera estaba sobre-calificada para el cargo y que con el tiempo se iría a alguna de las otras compañías afines.

«La reclutadora fue súper amable y me comentó que me iba a referir a otra empresa. Y mientras estaba trabajando en el restaurante, me llamaron de un sitio donde no había postulado. Me acerqué a la entrevista y era (para mi sorpresa) la referida por la empresa de la primera entrevista. Hasta el día de hoy le agradezco a esa reclutadora por haberme abierto puertas”, sostiene.

Positiva y segura

Natalia Vargas Bolívar se identifica con las personas que se colocan una meta y luchan por lograrla.

Desde que llegó a Chile siempre quiso trabajar en el rubro minero. “En esta última empresa donde me llamaron y quedé seleccionada como asistente administrativo, le trabajaba a la Gran Minería, que es como llaman al conjunto de grandes consorcios del rubro con capacidad para producir cobre blíster, refinado a fuego o electrolítico. Así que el universo conspiró y atraje mentalmente mi objetivo”, afirma.

Luego de ser asistente, a Natalia la traspasaron al área de Ingeniería, apoyando proyectos y manejando drones, los cuales eran la especialidad de la empresa.

“Fui responsable de la aerofotogrametría en los rajos de la mina y en las diferentes áreas de la misma. No solo en una minera sino en otras a nivel nacional y esta ocasión fue ideal para darme a conocer con las diversas gerencias de Minera Escondida, empresa operada por BHP y ubicada en Antofagasta”, detalla.

En esta minera la tomaron en cuenta por una postulación interna como Analista de Monitoreo de Condiciones en la Gerencia de Mantenimiento en 2017.

Allí fue creciendo durante todo el tiempo que estuvo hasta llegar a ser supervisora del área. “Estoy orgullosa de haber formado parte de la minera de cobre más grande del mundo”, declaró.

Hoy Natalia evoluciona a pasos firmes gracias a su especialización en el área de mantenimiento predictivo y correctivo, así como en la planificación y gestión.

Actualmente inicia una nueva etapa en la empresa canadiense TECK Resources Limited.

Allí tiene un importante rol en el proyecto de comisionamiento de una nueva concentradora en la Fase 2 de la Minera Quebrada Blanca, ubicada cerca de Iquique. Su cargo es de Supervisora de Mantenimiento Predictivo.

Su mensaje

A los migrantes venezolanos en Chile y el mundo, Natalia Vargas los insta a luchar por sus sueños: «No es cuestión de suerte, es cuestión de actitud. Siempre que se vaya con un gran sentido de gratitud, gran receptividad, ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, de la manera más honesta y responsable posible, siempre el universo va a conspirar a su favor. Es importante agradecer por lo que se tiene, mirar cuánto has hecho, cuán lejos has llegado y de cuántas cosas eres capaz de hacer si te lo propones. Y cito una frase motivadora: ‘Si no te gusta dónde estás, ¡Muévete!, no eres un árbol».

Fuente: CronicasDeChile