Más de 600 jugadores participan en torneo de fútbol sala en Guárico

***El presidente de la Asociación de Fútbol en Gúarico, Cristóbal Hibirmas, aseguró que el campeonato busca promover el desarrollo del futsal en la entidad***

San Juan de los Morros.- Más de 600 jugadores, niños y adolescentes, participan en el Torneo de Fútbol Sala Copa “Asamblea Nacional – Primera Vicepresidencia”, que se disputa en la cancha cubierta Eduardo Crespo Peraza del liceo Juan Germán Roscio en el municipio homónimo, en la capital del estado.

Cristóbal Hibirmas, presidente de la Asociación de Fútbol en Guárico, destacó que el evento reúne a jugadores de 12 clubes, desde las categorías Sub. 8 hasta la Sub. 20.

Aseguró que con este tipo de campeonato el propósito es promover la masificación y el desarrollo de la especialidad de fútbol sala en la entidad.

“Este torneo sirve de mantenimiento mientras esperamos instrucciones de la Federación (FVF), ya que hay un grupo alterno que está usurpando las funciones de la Asociación que presido y que fue electa cumpliendo con todos los estatutos de ley”, aclaró Hibirmas.

Subrayó que en otros municipios del interior del estado también se llevan a cabo algunas competiciones futbolísticas en diferentes categorías.

“En el el municipio Miranda está terminando un torneo de fútbol campo en todas la categorías”, precisó Hibirmas.

Entretanto, el director técnico de fútbol desarrollo en el estado y coordinador del campeonato de futsal, Jonathan Ríos, resaltó que el actual torneo se realiza cumpliendo las medidas de bioseguridad, durante las semanas flexibles, entre junio y julio, de jueves a sábado, desde las 9 hasta las 4 de la tarde.

El torneo se disputa en las categorías Sub. 8, Sub. 10, Sub. 12, Sub. 14, Sub. 16, Sub. 18 y Sub. 20.

Participan los equipos: Aerofutsal, Atlético FC, Deportivo El Toco, Deportivo San Juan, Esperanza FC, Estudiantes de Guárico, Olímpico FC, Real Familia, Sporting Pariapán, Toros de Guárico, Academia Tópel y Estrellas Doradas.

Testimonios

José Acosta (9 años), guardameta de Aerofutsal, sueña con ser un portero profesional, pero por ahora muestra sus habilidades defendiendo la portería de su equipo en la categoría Sub.10

Entretanto, algunos delegados y representantes de los clubes de fútbol sala manifestaron su satisfacción por la realización del campeonato.

Karina Sojo, delegada del Olímpico FC: “Agradecidos con la Asociación por la invitación a este torneo, que le permite a nuestros chamos seguir mostrando sus capacidades en la cancha juego tras juego”.

Neila Jaramillo, representante de jugadores del club Aerofutsal: “Aplaudo esta iniciativa en la que se cumplen las medidas de bioseguridad, mientras los niños pueden divertirse y hacer deporte”.

Prensa AsoFútbol-Guárico.