Caracas.- El futbolista venezolano Salomón Rondón volvió a dar la cara por el Dalian Pro, esta vez en la jornada 10 de la Superliga China. El delantero se mandó un golazo este martes ante el Jiangsu Suning, en un partido donde su equipo solo pudo rescatar un empate 1-1.

Al minuto 23’ del encuentro, Rondón recibió un pase largo de su guardameta, en una salida rápida, e hizo ver fácil una jugada muy complicada. Bajó la pelota sutilmente, entre dos defensas, dribló a uno de ellos e inicio un sprinter que lo dejó mano a mano con el portero. Ya estando en esa situación, pocas veces el delantero criollo perdona.

Salomón Rondón scores his 7th goal of the campaign to put Dalian up 1-0 over Jiangsu.



Rondón has now been involved in 10 goals in 10 games (7 goals, 3 assists).



The game is still 1-0 in the 75th minute.



pic.twitter.com/QY5xgzxAkB