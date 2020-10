Luis Arce: Evo Morales es bienvenido pero no estará en el gobierno

La Paz.- Según las proyecciones de los resultados en las elecciones de Bolivia, Luis Arce, exministro de Evo Morales, se perfila como el próximo presidente de Bolivia. Los comicios presidenciales en el país andino se llevaron a cabo el pasado domingo 18 de octubre.

Al cierre de la votación, la encuesta de la empresa de investigación Cies Mori señaló que Luis Arce obtuvo más del 52% de la preferencia. Un cifra similar al que presentó el estudio de conteo rápido del consorcio ‘Tu voto Cuenta’.

Además, tanto la presidenta interina, Jeanine Áñez, como el principal candidato detractor del partido de Morales, Carlos Mesa, reconocieron el triunfo de Arce. Aunque, de igual forma, ambos pidieron esperar los resultados oficiales.

Hasta la madrugada del martes, el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, encargado del conteo oficial, iba computando menos del 51% de las actas de votación.

Luis Arce sobre Evo Morales

El programa Newshour, de la BBC, entrevistó a Luis Arce, y entre otras cosas le preguntaron si espera que Evo Morales regrese a Bolivia.

“No sé, tiene que preguntárselo a él”, contestó el virtual ganador de las recientes elecciones presidenciales en Bolivia.

Luego, el siguiente cuestionamiento fue un poco más directo y dio pie para que Arce aclarara el lugar que tendrá el exmandatario durante su gobierno.

Entrevistador: “Mucha gente está preguntando si es que usted va a ser usted mismo o si va a ser la marioneta útil de Evo Morales”.

Ante tal pregunta, respondió de forma tajante, “lo he dicho muchas veces: no soy Evo Morales. No soy Evo Morales”.

“Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el gobierno”, agregó Arce.

Para leer le entrevista completa: clic aquí

Con información de la BBC