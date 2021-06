Los Tubazos del Domingo / La prostitución del periodismo

Y llegó el día….Los psuvistas van este domingo 27 a un proceso interno de postulación de precandidatos. Dicho evento es un reto y está siendo aprovechado al máximo como estrategia de propaganda y para “aceitar maquinaria”.

Las ventajas de este método

El Psuv no va a elecciones internas, ni a escogencia de candidatos, promociona un proceso de postulación. Se da el tiempo necesario para aprovechar al máximo esta iniciativa. ¿Entonces para que sirve esto? Preguntan algunos:

1.- El método de postulación permite que todo militante activo, inscrito en el Psuv pueda postularse al cargo que desee. Se crea una sensación de democracia interna, de igualdad.

2.- En la medida en que más militantes se postulen aumentará el número de personas que acudan a la jornada a respaldar a los postulados. Es un experimento abierto a todos los psuvistas.

3.- El Psuv asegura tener 7 millones 500 mil inscritos. Supongamos que esto sea cierto y en la contienda logra movilizar el 10%, estaríamos hablando de 750 mil personas que “opinaron”.

4.– Ese porcentaje, para un proceso interno, en medio de estas condiciones adversas, es bastante significativo. El número de movilizados será mayor.

5.- El proceso interno tiene a la oposición comentando y promocionando la consulta. Poco tiene la oposición que aportar o cuestionar, cuando ni siquiera han logrado escoger a sus candidatos por consenso.

6.- Por último: Las estructuras del partido están agitadas, en movimiento. La consulta es un ejercicio de lo que vendrá. Un “simulacro” que sirve para detectar fallas y necesidades, que bastante hay.

Los postulados que no van

Lo dijimos la semana pasada, el proceso es interno, quienes no sean del Psuv no pueden postularse, según el reglamento elaborado para este evento.

La cantidad de tránsfugas, veletas, saltatalanqueras y narcisistas fue grande. La fauna política jugando a la fotico. La guerra de los flyer.

¿Pero si no tienen ninguna posibilidad porqué no los paran? Se preguntan algunos. Por una sola razón, esto no es una elección en donde las personas se inscriben.

Y lo más importantes, esos que no van para el baile, aun, en un supuesto de negado de que llegasen a quedar, esos también movilizan personas.

Allí está la clave, lo único que valida y da fuerza a un evento electoral es la participación.

¿División en puerta?

Mucho se ha dicho de lo que podría pasar en el Psuv a raíz de las agresiones, de palabra, en la consulta. Desde una fractura hasta una intervención de partidos en regiones conflictivas.

De algo estoy seguro, la sangre no llegará al rio. El Psuv lleva su procesión por dentro. Pero sus militantes y líderes están claros que solo desde adentro pueden ganar espacios.

Quienes se abran, quienes se muestren indisciplinados, quienes se pongan una camisa azul, aunque después se la quiten, pierden.

Sobre la consulta interna del Psuv

1.- Todos se pueden postular, hasta los que no se deberían postular.

2.– Los únicos que pudieran celebrar, parcialmente, es quienes obtengan más de 85% de las postulaciones, cosa bien difícil de lograr.

3.- Algunos de los que queden seleccionados, serán ratificados y se les dirá: “Felicitaciones, pasaron la prueba, no hay objeciones contra ustedes”.

Sin embargo, muchos serán llamados para informarles que hay que dar espacios a la alianza, aunque la alianza no de nada, solo tarjetas vacías.

El artículo 44 de la norma aprobada para este proceso interno establece “…todo militante debe estar dispuesto a ceder su candidatura, por el bien inestimable de la unión.”

Panorama

A casi 5 meses de las megaelecciones el ambiente sigue igual de tenso, mucha expectativa y muchas dudas:

1.- La población sigue siendo golpeada por la falta de gas y gasolina.

2.- La vacunación masiva prometida para junio no arranca pues estas no llegan.

3.- La oposición no termina de definirse. Mientras Guaidó anuncia una gira por los Estado Unidos. Desde su gobierno virtual declara ante una cámara en su oficina.

4.- El Psuv sigue activo y unido, pero de nada le sirve esto sino tiene un contrincante reconocido.

5.– El CNE hace esfuerzos y la Unión Europea se acerca.

6.- Sectores de oposición que si desean medirse en las elecciones no logran llegar a consensos y deben soportar más ataques de sus propios compañeros que del mismo gobierno.

7.- Todos los actores políticos merecen respeto: Los que quieren participar, los abstencionistas, los radicales y los come flor, los chavistas, opositores, nini. El arte de la politica y la democracia es convivir con nuestras diferencias.

Dos países

Algo si es cierto seguimos con dos países: un país político y un país de ciudadanos de a pie.

El país político, le cuesta interpretar la realidad. Sigue en su burbuja de plástico. No logra estructurar un discurso que lo conecte con las bases, con los descontentos y decepcionados.

El otro país, es mayoría, pero camina en la calle disperso y sin saberlo. Busca resolver sus necesidades básicas: alimentación y transporte. No queda mucho tiempo para organizarse y actuar.

Aparecieron

Con las postulaciones del Psuv aparecieron liderazgos y cuadros que se encontraban un poco apartado. Eso es un aspecto que hay que resaltar como positivo. Toca a la dirigencia garantizar los espacios para que estos, más allá de los resultados, permanezcan en la batalla política.

Día del periodista

Este domingo 27 se celebra el Día del Periodista, una de las profesiones más irrespetada, manoseada y prostituida, sobre todo en las últimas décadas.

Ningún bachiller, por mucho que sepa puede ingresar al ministerio de Educación como MAESTRO

Ningún enfermero, por brillante que sea, puede ingresar a un quirófano y actuar como MÉDICO.

Ningún leguleyo que no sea ABOGADO puede litigar como si fuera un profesional del derecho.

Nadie en su sano juicio puede hacerse pasar ni siquiera por POLICÍA.

Sin embargo, cualquiera puede ejercer ilegalmente la comunicación social en este país, con la complicidad de las instituciones del estado y el silencio del CNP.

Cualquiera va a rueda de prensa a preguntar y guindarse. Cualquiera habla en una radio o entrevista en una televisora.

Y no me vengan con argumentos del derecho a opinar y el 57 y 58 de la Constitución. Eso es otra cosa, Estamos hablando de Ejercicio ilegal.

FELZ DIA PERIODISTAS

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital