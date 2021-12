Los Tubazos del Domingo/En enero se acaba la luna de miel para los gobernantes

Diciembre fue la luna de miel para algunos alcaldes y alcaldesas. Me refiero a los pocos que pudieron arrancar. Salieron al ruedo a pintar, recoger basura y hablarle claro a los lugareños. Como debe ser.

Diciembre es la luna de miel, la magia de la alegría y el optimismo de un mejor municipio. En enero pisarán tierra. Deberán decirle a sus gobernados que deben pagar impuestos para poder invertir en obras.

San Juan de la anarquía

Duro reto tiene la alcaldesa de Roscio. Sulme Ávila, deberá convertir nuevamente a San Juan de los Morros en una ciudad. La capital del Guárico es la cuna de la anarquía.

Las calles están invadidas de informales y revendedores. Sobre aceras y entre aguas negras expenden alimentos. Estos, en empaques desgastados de tanto ser manoseados, son comercializados a precios exagerados.

Será complicado, luego de tantos años de indolencia y anarquía, ordenar la ciudad.

Impuestos

Para que se den una idea de la gravedad de la situación, en la capital del Guárico existen más de mil establecimientos comerciales. La Cámara de Comercio tiene un censo que sobrepasa los 700 y la nueva alcaldesa dicen que solo 300 pagan impuestos.

Imaginemos un municipio donde todos, absolutamente todos los establecimientos comerciales, pequeños y grandes, paguen lo que le corresponde y que esos impuestos se inviertan en obras. Un sueño para todo gerente.

Si el aseo urbano vuelve a ser lo una una vez fue, entonces debemos pagar ese servicio. Si un local comercial nuevo abre en cualquier calle, avenida o vereda, este debe tramitar su permiso y pagar impuesto. En este país todos le pagan al Seniat pero pocos le quieren pagar a la alcaldía.

Motorizados

El otro problema a enfrentar que seguramente generará comentarios será normar la circulación de las motos.

Bandas de irresponsables hacen de las suyas sobre estos vehículos de dos ruedas, mientras los que pagan las consecuencias son los trabajadores y mensajeros honestos.

Turismo

Otros son más soñadores, pero con los pies en la tierra, y buscan las potencialidades de su municipio para desarrollarse.

Emilio Ávila en Camaguán habla de un municipio turístico, sabe que eso es una fuente de ingreso. Esta pensando en grande y a largo plazo.

Camaguán está en el eje de la troncal 2, que comunica al Guárico con San Fernando de Apure. entre los municipios Miranda y Guayabal, a orillas de un rio por donde llegan miles de kilos de alimentos. Una localizacion geoestrategica que pudiera darle un impulso si se sabe dinamizar.

Agua

Para otros como el alcalde de Infante, el reto es resolver un problema vital, la falta de agua. Está obligado, de lo contrario, le ocurrirá como a los salientes, se fueron sin pena ni gloria.

Sinceridad

Los alcaldes y alcaldesas deben hablarle claro a los electores. El discurso bonito, las promesas y las consignas quedaron atrás. En enero pisaremos tierra. Los alcaldes no están para hacer puentes ni autopistas. Deben centrarse en sus funciones.

Los vecinos aplaudirán y reconocerán las buenas gestiones más allá de sus colores e ideologías.

Nadie quiere alcaldes opositores que vivan dando discursos y criticando a Maduro, ni alcaldes chavistas que anden tras el gobernador para salir en fotos. Solo le piden una cosa: TRABAJEN.

Las alcaldías deben dejar de ser agencias de empleos, con el mínimo personal y una visión de gerencia para salir adelante.

La cultura tributaria, como la ha promovido el Seniat, debe implantarse. El reto es en grado superior. Veremos quienes destacan y quienes se estancan.

Piedra en el zapato

Finalmente, los alcaldes opositores desojan la margarita, en relación a su participación activa o moderada en la propuesta de un posible referendo revocatorio.

Deberán optar entre gobernar su municipio o hundirse en una batalla política contra Nicolás Maduro.

Ya se sabe de la posición de la mayoría de los alcaldes opositores, no se quieren anotar en esta cruzada contra Maduro. En enero deberán decirlo a sus seguidores.

Gabinete

Este 24 de diciembre el gobernador del Guárico José Vásquez anunció su amplio gabinete que lo acompañará en su primer año de su segundo mandato.

Las ratificaciones de la mayoría de secretarios y presidente de entes descentralizados es una muestra del estilo psuvista en Guárico.

Algunos esperaban raspazón total o meneada de mata bien fuerte. Nada de eso ocurrió. Se repite el estilo nacional, “con los míos hasta el final”.

Vásquez incorporó a tres exalcaldes en su gabinete. Luego de cuatro años de gestión en Rondón, Mellado y Miranda, ahora van al gobierno regional.

Cuatro retos enfrentan quienes conforman este gabinete:

1.- Marchar al trote y estilo del Gobernador. Están obligados a salir a la calle y dar la cara. Serán interpelados permanentemente.

2.- Requieren pasar una prueba de fuego: ser reconocidos y valorados por el Partido. Aun cuando no es condición para estar allí, el Psuv pasa por un momento difícil en todo el país y exige espacios de sus cuadros. No se trata de un gabinete de puros técnicos o puros cuadros rojitos, se trata de ser plural, que todos se sientan reflejados allí, si no lo es, está obligado a serlo, no queda de otra.

3.-Gabinete y gobernador apuestan a una leve mejoría económica que incremente ingresos e inversiones. Si soplan vientos de recuperación la gestión tendrá más margen de maniobra.

4.- Finalmente, un factor externo que puede afectarlos e invisivilizarlos sería la inestabilidad política. Si se nos vá el 2022 en el debate del referendo, la gobernanza para todos, chavistas y opositores, será cuesta arriba.

Earle Herrera

Esta semana falleció el periodista, profesor y escritor Earle Herrera, una lamentable pérdida.

Su partida física fue profundamente sentida por todos los sectores del país, salvo esa microscópica fauna escatológica que disfrazados de demócratas o religiosos, en redes celebran toda muerte de quien piense diferente, para ellos, ni una línea.

Dos preguntas

1.- La norma dice que el 5 de enero del venidero año se renovará la directiva de la Asamblea Nacional electa en 2020 y juramentada el 5 de enero de 2021.

¿Se instalará también la Asamblea electa en 2015, e insistirá en un séptimo año de supuesta gestión y la ratificación del llamado Gobierno Interino?

2.- ¿Cuántos permisos de venta de licores autorizó la gestión saliente de la alcaldía de Roscio en el último mes? ¿Cuales de estos expendios están instalados cerca de sitios que prohiben su funcionamiento? ¿ Qué piensa hacer la nueva administración?

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital