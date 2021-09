Los Tubazos del Domingo / “El Arte de la Guerra” en la política

“El Arte de la Guerra” siempre será una aleccionadora lectura aplicable a la política, mercado, liderazgo y hasta relaciones de pareja.

Escrito por Sun Tzu un general chino del siglo V antes de Cristo. Un estratega de la guerra que Inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung y muchas otras figuras históricas.

Después de dos mil quinientos años de antigüedad, este corto libro es aplicable a la situación política actual de los venezolanos. Seis consejos hemos extraídos de sus capítulos:

Las organizaciones políticas son como un ejército, sin importar la cantidad de soldados que tengan. Deben creerse victoriosos antes del combate.

No se puede a ir a unas elecciones divididos y derrotados. Sun Tzu nos convence de que nuestra primera victoria es la interna; la unidad y la fortaleza de los integrantes de mi ejército.

Al tener esto, me lanzo a la batalla; a la conquista de espacios, poder y respaldo.

En este momento los polos de poder que existen en el país deberán evaluar que tan fuertes y unidos están para ir a unas elecciónes. Más importante aún, que tan débil y divididos están sus adversarios.

De esta máxima de Sun Tzu pareciera ser que solo hemos aplicado la mitad. Atacar y acorralar al adversario político: el gobierno con acciones y la oposición con discursos.

En el siglo XXI, si queremos hacer política de altura y “cansar a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar”, solo tenemos que hacer políticas públicas y gestiones eficientes.

Difícilmente los ataques mellarán una gestión si esta es eficiente. Algunos pasan a ser los alcaldes y gobernadores más recordados por sus obras.

Nada de esto se construye si los alcaldes y gobernantes se les va el tiempo peleado contra un imperio o contra enemigos imaginarios, mientras su ejército se debilita y su pueblo deja de ser próspero.

Parecieran ser que nuestros gobernantes pasan años peleando para tomar el poder y luego cuatro años peleando para mantenerlo. Toca hacer las dos cosas, toca hacer gestión y política.

Durante años hemos estado en algo parecido a lo que Paulo Coelho llama “El combate estéril”, una batalla contra nadie, un monólogo agotado. Una guerra sin ejércitos.

Un gobierno que cree que puede desaparecer, someter y hasta pulverizar a la oposición y una oposición que cree que Maduro le entregará el poder sin batallar. Ninguna de las dos propuestas se consolidará.

Como en el bolero “Ni contigo, ni sin ti”. Pretender gobernar excluyendo e invisibilizando a la oposición, es tan iluso como pretender tomar el poder y borrar todo rasgo de chavismo.

La política no es solo elecciones y batallas. La política, de “Polis”, es el arte de gobernar y hacer gestiones acertadas. No toda gestión se hace desde el gobierno. Los opositores deben hacer gestión política.

Un gobernante, un legislador, debe proponer, construir y edificar. No se nos puede ir la vida en discursos y arengas, En marchas y debates.

En ocasiones me creo ganador y mantengo con mi ejército un territorio destruido. Cabe la pregunta ¿Qué hemos ganado?

“Quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo disputa cien combates sin peligro. Quien conoce al enemigo pero no se conoce a sí mismo vence una vez y pierde otra. Quien no conoce al enemigo ni se conoce a sí mismo es derrotado en todas las ocasiones”.

Cuando una empresa va a lanzar un producto, hace un estudio de mercado, luego contrata expertos que le dicen como debe ser el producto y a quien va dirigido.

Cuando un político quiere ser alcalde simplemente se postula y se lanza. En ocasiones no conocemos contra quien nos enfrentamos.

Gobierno y oposición se han subestimado mutuamente durante años. En parte, esto se debe a que “no se conocen”.

Existen “generales” que pretenden conquistar un territorio, pero desconocen las características y necesidades de este.

Podremos ir a la batalla electoral, podremos ganar una elección, pero eso es solo una batalla, el triunfo será si al final de nuestra gestión, podamos caminar con la frente en alto y con el respeto y reconocimiento de los míos.