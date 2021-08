Los Tubazos del Domingo/ A estos políticos se les acaba el tiempo

En este país no se da puntada sin dedal, por ello el contralor general de la República Elvis Hidrobo anunció una prórroga para la Declaración Jurada de Patrimonio.

Aseguró que la Declaración Jurada que culminaba el 31 de julio, tendrá una prórroga desde el 01 al 31 Agosto del 2021.

Esta declaración es la que hacen todos los funcionarios públicos, también los candidatos y aspirantes a cargos de elección popular.

Hidrobo argumentó que la razón era “debido a los diferentes ataques que ha sufrido el sistema eléctrico en el país”. Según él, estos “ataques” han “impedido que nuestros funcionarios públicos cumplan con su obligación”.

Gran cantidad de personas que deben declarar no lo han hecho, de no cumplir, no podrán postularse en caso de que se llegue a un acuerdo con sectores hasta ahora abstencionistas. Allí está el detalle.

El tuit de Bernabé

Bernabé Gutierrez había visitado varios estados, entre ellos Guárico presentando a candidatos, específicamente a gobernaciones. Claramente lo había dicho y con levantadas de mano.

La tarde de este viernes sorprendió a muchos con un tuit: “Acción Democrática solo tiene precandidatos a las gobernaciones y alcaldías. Los candidatos definitivos serán los acordados en la Alianza Democrática. Por decisión del CEN será la Secretaría General Nacional, quien diga los nombres”.

Es decir, no hay “Candidatos”, solo “precandidatos”. Consultados algunos, infieren que el viejo zorro de la política deja la puerta abierta para alianzas y acuerdos en caso de que fuerzas representativas de la oposición se incorporen.

Las condiciones

La oposición agrupada en el G4 sigue pidiendo supuestas condiciones para participar. Sin embargo, algunos aseguran que las verdaderas condiciones son las habilitaciones, la autorización para que ciertos puedan participar sin problemas.

Mientras, Adecos de Ramos Allup y Primero Justicia ya están en campaña. No son tontos, saben que si se llega a dar un acuerdo, es mejor tener el terreno abonado.

Diálogos y primarias

Maduro ha advertido que los diálogos que se llevan en México podrían tardar un mes y la oposición platea unas primarias para escoger candidatos de consenso.

El tiempo se agota. El cronograma electoral establece inscripción de candidatos del 9 al 29 de agosto. Tres meses y 20 días faltan para las elecciones.

Si después del 15 de agosto se abre una luz de participación de sectores que aun no se deciden, pudiera ocurrir que se corran las elecciones para diciembre. Es una tesis que cobra fuerza, pero solo si garantiza la participación de estos.

Referendo revocatorio

El venidero 10 de enero el presidente Maduro cumple la mitad de su mandato. Existen dos posturas de la oposición sobre esta oportunidad.

1.– Los que van a participar el 21N buscan ganar espacios, si obtienen la mitad de gobernaciones y alcaldías, quedarían de tu a tu con el gobierno y podrían plantear el referendo.

2.- Si no logran ganar suficientes espacios de poder desistirían de esta acción y esperarían el fin del mandato.

3.- Los que se oponen a las elecciones y en este momento no tienen ningún espacio de poder, aspiran tuitear para que la gente los apoye y vayan a recoger 4 millones de firmas y luego vayan a votar y sacar más de 6 millones de votos, uno más de lo que sacó Maduro.¿Usted que cree?

Tres nombres en Roscio

La oposición en Roscio esta en la calle, tocando puertas y pateando barro. No está enchinchorrada. Tres hombres andan cada uno por su lado, pero con la mirada puesta en la alcaldía.

Anderson Tovar de Primero Justicia tiene un comando armado, ojo, no son “cuatro gatos”. Recorre dos comunidades diarias, realiza asamblea y tiene un programa de una hora en Roscio TV, de lunes a viernes de 7 a 8 pm. Esta semana será noticia, atentos.

Jose Caballito Altuve un adeco de toda la vida, actualmente ubicado en la corriente de Ramos Allup. Por ahora sin una tarjeta definida, pero con un equipo y reconocimiento de los sectores populares. Esperando instrucciones para hacer el anuncio.

Douglas González, un médico con un nombre posicionado. Actualmente es el candidato de la llamada Alianza Democrática. Douglas tiene tiempo en campaña. No desiste, tiene algunos días fuera del foco político. Fuentes aseguraron a este columnista que se encuntra de reposo en su casa, no es covid.

Centros nucleados

Si usted es de los psuvistas, opositores o independientes que piensa ir a votar en las primarias abiertas del Psuv, tenga en cuenta que los centros fueron nucleados.

Es decir, no se abrirán todos, se agruparon varios centros en uno solo, por ser un proceso interno.

Por ejemplo: En el municipio Roscio existen 62 centros electorales pero solo abrirán 19. En cada centro electoral nucleado funcionará una sola máquina.

Si usted desea saber donde le corresponde votar puede ingresar a la página del CNE y allí tendrá toda la información.

Veamos aquí algunos centros nucleados:

Nueva Profesión

Técnico Superior en Caminatas con mención en Acompañamiento de políticos. Esta parece ser una profesión rentable, te dan franela, te montan en un bus, te dan 5 dólares y solo tienes que caminar y gritar el nombre del tipo, no importa que no sepas quién es.

Porcentaje de participación

Guárico posee aproximadamente 550 mil electores. De este total en los procesos electorales se moviliza entre el 40 y 70% de acuerdo al evento y las condiciones.

En las elecciones para la Asamblea Nacional del 2015 la participación fue de 71,33%. Es decir 30 de cada 100 no votaron.

Para un proceso interno de un partido, analistas consideran que entre 5% y 15% es un buen número.

Como es costumbre, algunos sectores centrarán la critica en la forma como verán los centros electorales, olvidando que son unas primarias de una tolda política.

A pocos días

Faltan ocho días, para las primarias rojitas, en Guárico, lo que no se logró hasta hoy, ya no se podrá lograr. La suerte está echada.

Los precandidatos a alcaldes ganadores con más alto porcentaje se verán en Camaguán, Zaraza y Mellado.

Otros tienen una ventaja que ya es imposible de alcanzar, tal vez no logren el 50%, pero si una ventaja superior a los 10%: como en Ribas y Guayabal.

Mientras que en Roscio, Miranda e Infante, ninguno de los candidatos tiene ni los 10 puntos de ventaja ni la mitad de los votos, según los sondeos realizados. En este caso la Dirección Nacional tomará la decisión.

En cuanto a la Gobernación ya la suerte está echada. La diferencia entre las opciones principales es muy grande, ya no hay tiempo de igualarlas.

La dispersión de los aspirantes y los bajos porcentajes, sumado a la falta de alianzas, hace imposible que se polarice o se supere la candidatura principal que fue la más postulada en el anterior proceso.

El Tubazo Digital estará publicando este martes las tendencias de cierre de los diferentes municipios y de la gobernación.

Golpes

En la tranquilidad de nuestras casas, recibimos dos puñaladas en el alma.

El viernes nos enteramos de la muerte de nuestro amigo Francisco Rodriguez un adeco a carta cabal.

El sábado la vida nos golpeó fuerte. Falleció Alexis Mujica un revolucionario de altura.

Ambos mis hermanos, ambos de Covid. Dos soñadores de un mejor país. Un comunista y un adeco. Dos hombres que admiraba y respetaba.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital