LO DIJO UN GOBERNADOR CHAVISTA:  “A la hora del trabajo no me importa la ideología política”

Guárico.- Este jueves 4 de noviembre el actual gobernador y candidato a la reelección José Vásquez visitó la población de Calabozo, en el municipio Miranda.

En el marco de la campaña electoral acudió a una entrevista realizada por la periodista Gladys Ochoa en el programa “Noticias Stereo Plus”.

Vásquez se refirió a lo que él denomina su obra de gobierno destacando que ha tenido éxito en los últimos años.

Señaló que se han generado «alternativas y mecanismos eficientes desde los ámbitos productivos, tanto agrícolas, industriales, tecnológicos y otros».

Dijo que “el estado ha demostrado mayor dinamismo en estos tiempos a diferencia de años anteriores en los cuales el territorio recibía mayor ingreso económico”.

En relación a sus alianzas con el sector privado admitió que está trabajando en conjunto “con los diferentes sectores donde las ideologías políticas tienen la menor importancia”.

“Yo he venido como Gobernador a trabajar con quien quiera trabajar, a la hora del trabajo no me importa la ideología política,”, aseveró Vásquez.

Orlando Medina Bencomo / Foto: Eduardo Barrios