LES PUSIERON LOS GANCHOS / Pareja se dedicaba a compra y venta de teléfonos robados en Guárico

View this post on Instagram

En Carabobo y Guárico son detenidas tres personas por aprovechamiento Pesquisas de la Delegación Municipal Mariara, quienes se encontraban realizando inspecciones de seguridad en el sector Manuelita Sáenz, parroquia y municipio San Joaquín, estado Carabobo, lograron visualizar a Carlos Eduardo Rivas Acosta (18), cuando se encontraba ofertando equipos de electrodomésticos que se encontraban solicitados por robo. Por este hecho es referido a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Carabobo. Asimismo, gracias al trabajo realizado por sabuesos de la Delegación Municipal Calabozo, se logró la aprehensión de una pareja en la urbanización Nicolás Hurtado, municipio Francisco de Miranda, estado Guárico. Los detenidos fueron identificados como José Luis Graterol (43) y Cruz María Rojas Silva (32), quienes se dedicaban a la compra y venta de teléfonos de alta gama provenientes del hurto y robo. Tras las experticias técnicas científicas se pudo conocer que la pareja criminal realizaba la comercialización de estos celulares a través de las redes sociales; por lo que son puestos a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Guárico. R. EMonasterios #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos