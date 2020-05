“LEO PETARE” / Cayó abatido un lugarteniente de alias “el Wileixis”

View this post on Instagram

Luego enfrentar al Cicpc fallece (a) Leo Petare, lugarteniente de Wileixi. Tras un fuerte operativo de seguridad desplegado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc) pertenecientes a la División Contra Secuestro, fallece en Carrizal, Leonardo José Pimentel alias Leo Petare, lugarteniente del líder negativo Wileixis. Leo Petare habría huido de la zona donde residía, luego de los operativos realizados por los organismos de seguridad en la parroquia Petare. El delincuente se enfrentó a la comisión en el sector Ezequiel Zamora, municipio Carrizal, estado Miranda, falleciendo en un centro asistencial cuando era intervenido quirúrgicamente. Alias Leo Petare, fue ubicado en la dirección antes mencionada, notando presencia policial desenfundó un arma de fuego, iniciando un enfrentamiento sostenido, en el que resulta lesionado y es trasladado hasta el Hospital Victorino Santaella donde fallece. El hampon se encontraba solicitado por ocho homicidios y otros delitos que ejecutaba en la parroquia Petare.