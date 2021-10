La ONU pide investigación independiente por muerte de Baduel

Ginebra.- La oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) llamó al gobierno venezolano a garantizar una investigación independiente sobre la muerte de Raúl Baduel.

En horas de la tarde de este martes, el fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre la muerte del general Baduel.

Según detalló Saab, el exministro de Defensa, que estaba detenido en una sede del Sebin en Caracas, murió de un paro cardio-respiratorio. Eso tras sufrir complicaciones asociadas al contagio por covid-19.

En ese sentido, la oficina de DDHH también urgió tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de los detenidos a la atención médica.

Además, el mencionado departamento de la ONU pidió considerar medidas alternativas de detención.

🇻🇪 We are deeply saddened by Raul Baduel's death in detention. We call on #Venezuela to ensure an independent investigation, take all necessary measures to guarantee access to healthcare to detainees, consider alternative measures of detention & release all arbitrarily detained.