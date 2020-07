José Gregorio tiene su capillita en el Barrio Pedro Zaraza

San Juan de los Morros-. La Beatificación de José Gregorio Hernández, ha elevado una devoción profunda. Sus feligreses han sido protagonistas y testigos de los milagros realizados.

En la comunidad de Pedro Zaraza, en la capital guariqueña celebraron una eucaristía en capilla del Dr. José Gregorio Hernández. Esta fue construida hace 13 años, como promesa ofrecida por el cumplimiento de un milagro pedido por uno de los habitantes de dicha localidad.

La celebración religiosa se realizó en conmemoración de los 101 años del fallecimiento del Dr. José Gregorio Hernández. A su vez resaltar el milagro realizado en Amixi Inojosa, luego de haber tenido un accidente automovilístico hace 15 años.

El padre José María Pérez Rodríguez, párroco de la comunidad manifestó ‘‘hoy damos gracias a Dios por la beatificación del José Gregorio Hernández. Desde hace mucho tiempo la familia venezolana lo esperaba con anhelo’’.

Historia de una capilla

Migdio Calixto Inojoza padre de la joven Amixi Inojoza, informó que en ‘‘esta capilla la elaboramos hace 13años, como agradecimiento y devoción a nuestro Santo. Por haber cumplido un milagro en mi hija. Le prometí que si me cumplía lo que en ese momento pedí con tanta fe, yo lo tendría en mi casa en una capilla’’.

‘‘Debido al accidente en cual resultó una pierna destrozada a mi hija, los médicos decían que había que amputarla”, comentó este..

Mientras que Amixi Inojosa comentó ‘‘desde muy pequeña, siempre he tenido fe en José Gregorio Hernández. Desde que tuve mi accidente, en ese momento se convirtió en lo máximo para mi, todo lo que le he pedido me lo ha cumplido’’.

Esta capilla es una muestra de devoción que ha permanecido en esta familia, son muchos los devotos que se ha acercado a esta para rezarle y pedirle por sus dificultades.

El Tubazo Digital / Con información de Norelquis Fleitas