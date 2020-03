INSCRIPCIONES ABIERTAS /Realizarán Taller de Periodismo de Calle en TV

San Juan de los Morros.- Las inscripciones están abiertas para el Taller de Periodismo de Calle en Televisión, actividad dirigida a estudiantes de Comunicación Social y demás interesados.

El evento de formación se realizará el próximo 14 de Marzo 2020 en el Laboratorio de Comunicación, ubicado en el Centro Empresarial Las Américas, Avenida Bolívar de la capital guariqueña.

El Taller de Periodismo de Calle contará con la presencia de Yorman Ledezma, quien actualmente desarrolla su carrera como reportero del Canal de Noticias Globovisión.

Los participantes tendrán la oportunidad de abordar junto al especialista del área comunicacional a contenidos como:

Técnicas para comunicar a través de la TV

El trabajo real de un reportero de calle

Tratamiento de las diferentes fuentes informativas, entre otros tópicos

No pierdas la oportunidad de ampliar tus conocimientos con una inversión de 5$, en una sola sesión de 9:00 am a 4:00 Pm. No te lo pierdas!

Frineth Trocel / El Tubazo Digital