Habla el General Goncalves/ Por esta razón hay escasez de gas en Guárico

San Juan de los Morros.- La falta de gas doméstico está afectando en este momento a gran parte de la población. Es un problema nacional. En todo el país se repiten imágenes de personas cargando sus cilindros en busca de este.

El Tubazo Digital contactó al General José Dionisio Goncalves, presidente de la Empresa DigasGuárico. Él es el encargado del suministro del gas en el estado.

La entrevista se concertó en el Centro de Distribución de Gas en Camoruquito, en San Juan de los Morros durante una jornada de llenado de cilindros.

Goncalvez manifiesta que han estado realizando en toda la geografía guariqueña “dispositivos de saturación a través de la planta móvil”.

La primera interrogante es sobre la Unidad Móvil que permite llenar los cilindros en las mismas comunidades

Con esta hemos recorrido a la fecha de hoy, a menos dos meses de haber inaugurado esta planta móvil, a 13 municipios. (Para el momento de la entrevista solo faltaba Zaraza y Miranda).

Con esta planta móvil ya hemos asistido a más de 50 mil familias de forma directa de las manos de la Distribuidora a las manos del pueblo directamente y acompañado de otras estrategias como lo es la distribución en las comunidades a través del despacho solicitado por los Clap.

¿Las personas que necesitan el gas son muchas, cuántas son las familias beneficiadas con estas jornadas?

La semana pasada asistimos al municipio San José de Guaribe y se beneficiaron más de 4.000 familias de forma directa. Tuvimos 4 días de jornada en el municipio José Tadeo Monagas, específicamente en Altagracia de Orituco donde atendimos a más de 8 mil familias.

¿A qué se debe que haya escasez de gas licuado en Guárico?

Estamos haciendo grandes esfuerzos para cumplir con el servicio del gas licuado en el estado Guárico.

Antes de mayo del 2019, nosotros recibíamos aproximadamente unas 136 cisternas diarias, hoy en día recibimos 75 o 76 cisternas, pero con esa cantidad estamos asistiendo de forma planificada a cada uno de los municipios, por supuesto que todavía no llegamos al tope necesario que requiere nuestro estado.

¿De cuánto es ese tope?

Nosotros requerimos aproximadamente unos 6 millones de litros de gas licuado para atender en forma directa al 50% de la población de las 265 mil familias, atender 135 mil a 140 mil familias mensualmente.

¿Es decir, que actualmente no se logra atender a todas las familias que lo requieren?

En estos momentos estamos asistiendo un promedio de 110 a 120 mil familias por mes que es la cantidad de gas que nos llega de unos 3.500.000 a unos 3.800.000 litros de gas que estamos recibiendo y esa es la diferencia ya que anteriormente recibíamos 5.300.000 litros aproximadamente mensuales.

¿Los vecinos se quejan del tiempo de espera para recibir sus cilindros llenos?

Estamos construyendo una mini planta en el municipio Juan Germán Roscio para seguir avanzando en esta materia.

Para que las personas puedan de forma directa y particular, a hacer la compra cuando ellos lo necesiten y no cuando la empresa pueda despacharle, cuyo lapso de espera oscila entre mes y medio, dos meses.

¿En el caso del sector privado que participa como proveedor del gas, este se surte de esas 75 unidades que usted dice que llegan o se surten su gas aparte.

En el sistema que estaba establecido a nivel nacional las empresas privadas procuraban su gas en diferentes plantas fuera del estado.

En este caso, cuando se centraliza el gas en los estados, ya esas empresas privadas pasan a depender de la planta de llenado de los estados. En este caso, de las dos plantas de llenado que tenemos en La Pascua y en Calabozo.

¿Es decir que ustedes surten al privado?

Nosotros tenemos la responsabilidad de entregarles el gas de esas mismas 75 cisternas. Por eso es la complicación del tema del gas de la distribución en estos momentos porque toda la responsabilidad recae sobre el estado en las dos plantas de llenado.

Anteriormente, podían surtir en el estado Aragua, en el estado Anzoátegui o en sectores cercanos como el estado Miranda, en Charallave que hay otra planta de llenado o en Guatire, ahora todo recae en el estado.

Imagínense ustedes las complicaciones que tenemos porque se nos han añadido más usuarios, tenemos más responsabilidades y con menos gas.

¿El costo de las bombonas del sector privado es el mismo del Clap?

No es el mismo costo. El sistema del Clap lo tenemos nosotros en la Distribuidora de gas directamente y es un gas que está subsidiado por la Gobernación del estado Guárico.

Nosotros compensamos con la venta del gas comercial, con la venta del privado que tiene otro precio porque ellos tienen costos operativos, tienen que pagar su personal, mantener la infraestructura, mantener sus vehículos.

Es decir que el precio del gas vendido por el estado es subsidiado

En el caso de nosotros, Distribuidora de Gas Guárico, como somos una empresa del Estado, tenemos la ventaja de tener la planta de llenado, tener los vehículos que también los mantenemos por autogestión, pero podemos utilizar otra estrategia como el subsidio a los Clap.

El precio de los Clap es un precio irreal pero allí estamos haciéndoles el subsidio directamente a nuestros usuarios a través del sistema Clap.

¿La propuesta de construcción de una planta de llenado que se propuso cerca de El Portal, en la salida de San Juan en que quedó?

El proyecto original no se puede trabajar, primero porque el inversionista falleció de Covid y segundo, por el problema de la pandemia y el bloqueo.

Los materiales son importados y no podemos traerlos y la empresa que estaba fabricando esa planta manifestó no poder realizarla porque no tiene materiales.

¿Y entonces no se realizara la prometida planta?

Eso lo vamos a realizar, no de la magnitud que la planteamos originalmente, pero sí de otra forma que va a cumplir el mismo objetivo que es una planta a través de contenedores que ya estamos trabajando en eso. Probablemente a finales de julio podamos ponerla en funcionamiento.

Mientras tanto, utilizamos la estrategia de las miniplantas que ya estamos trabajando en San Juan de los Morros y probablemente la semana que viene comencemos los trabajos de Altagracia de Orituco.

Asi le damos respuestas también a ese pueblo, pero la planta de llenado la vamos a realizar en El Portal como fue planteado por el Gobernador.

¿Es decir, que esa planta inicialmente era una inversión del sector privado?

Era una inversión del sector privado en alianza con la Gobernación del estado Guárico a través de la Distribuidora de Gas Guárico.

¿Qué puede hacer una comunidad organizada para agilizar el llenado de sus cilindros?

Traten de llevar el gas de manera directa a esas comunidades. A pesar de que hay algunas que son complicadas por lo lejanas. Que la misma comunidad busque su transporte para aligerar un poco más el viaje.

Lo único que pedimos es que tengan conciencia de que el cobro que le vayan a hacer. Porque ningún ciudadano de la comunidad prestará el servicio gratis. Que cobren un precio que sea de conciencia.

¿Por ahora se mantiene el subsidio?

Nosotros a través de la Gobernación estamos tratando de llevar un precio módico subsidiado. Aún perdiendo la empresa para mantener los precios bajos porque sabemos que el pueblo tiene una necesidad.

Pero tampoco debemos permitir que algunas personas inescrupulosas intenten utilizar como excusa el medio de transporte para cobrar más caro.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital