HABLA EDUARDO MANUITT/ Todas las encuestas me dan como ganador para la Gobernación de Guárico

San Juan de los Morros.- El nombre de Eduardo Manuitt sigue sonando luego de más de 12 años de haber terminado su segundo mandato como gobernador del estado Guárico.

Refugiado en Costa Rica e inhabilitado por el estado venezolano, no deja de aspirar su retorno a su país y a la política.

Recientemente su nombre fue propuesto por una organización política, por lo cual El Tubazo Digital quiso consultar la opinión de este.

Interrogantes

Después de este anuncio realizado por Felipe Mújica del MAS, surgieron interrogantes.

¿Está Eduardo Manuitt interesado en regresar a su país?

¿Quiere Manuitt volver a la arena política y aspirar un tercer mandato para la gobernación?

Por estas y otras razones contactamos al polémico exgobernante y le propusimos una entrevista para abordar estos temas.

El nombre de Eduardo Manuitt está siendo propuesto, para la Gobernación del Guárico, junto a otros 14 en otras partes del país: ¿usted fue consultado para esta decisión?

Si claro, las 15 candidaturas de diversos partidos e independientes, en exilio fueron consultadas.

Es una propuesta amplia con diferentes líderes regionales, mucho más allá de acuerdos partidistas.

No basta con proponer un nombre, ¿esos que te están proponiendo están también tramitando tu habilitación?

Claro. Creo que el resto de la oposición tendrá que decidir por un candidato unitario y plantear en la mesa de negociación la situación jurídica de cada uno de estos.

Algunas personas consultadas ven tu caso como bastante complejo y creen que tu habilitación es más difícil que las demás

Quizás hermano, nada es fácil con este gobierno. Anteriormente yo no había tomado una decisión firme al respecto y esta vez lo hice.

¿Y tu situación jurídica?

No tengo ningún caso grave con la Justicia, ni antecedentes, como sabes, la razón de mi persecución fue política, y la solución es política.

¿Entonces no es tan fácil?

Lo difícil que veo, es que todas las encuestas ampliamente me dan ganador y no creo que el gobierno quiera ceder tan fácilmente a Guárico.

¿Estás plenamente convencido que de regresar y postularte podrías ganar la gobernación?

Nada es seguro amigo. Los números lo dicen. Creo que en Guárico hay un fenómeno más allá de lo político.

Hay un sentimiento, hay clamor de justicia y la gente sabe que no soy gente de mafia, de grupo, de partidos, yo hice un gobierno honesto y lo sabes Orlando. A pesar de la persecución no hay nada que ocultar o que me intimide.

Fui un empresario exitoso a quien le saquearon y arrebataron sus propiedades adquiridas antes de ser Gobernador. La gente conoce mi historia, son años de lucha en este estado.

¿De verdad quiere Eduardo Manuitt Carpio ser nuevamente Gobernador?

Si me preguntaras, en el fondo de mi corazón, yo no quiero ningún cargo público.

Pero el país reclama a sus hijos para sacarlo de este marasmo y hundimiento. Yo quiero poner un grano de arena.

¿Las personas que logran tener contacto contigo te han planteado eso?

Orlando, por las tantas llamadas de Guárico, estoy sorprendido. Aparte de la oposición, también del sector de los partidos del Gobierno, sus dirigentes y militantes apostando a mí retorno.

Una de las críticas que se están haciendo en política, es la división de los partidos y los gremios

Creo que yo puedo nuevamente unificar a ese estado y su gente.

El Tema económico

En estos momentos, los alcaldes y gobernadores están recibiendo poco apoyo económico, en comparación con el situado que a tí te correspondió manejar ¿Que tanto puede hacer un gobernador en estas condiciones?

Ese análisis de que los gobernadores de antes fueron mejores y ahora son peores por que no tienen recursos, es una forma perfecta de justificar la ineficacia de los que han gobernado

Te voy a dar un ejemplo: si tomas en cuenta el presupuesto, entonces debes aplicar ese criterio en todos lados y eso no es verdad.

Para los Juegos Nacionales que tanto han criticado, el gobierno de Guárico recibió la mitad de lo que recibió Portuguesa, un tercio de lo que recibió Barinas, que fue el más beneficiado para los Juegos Nacionales.

Recibimos la mitad de lo que recibió Aguilarte en Apure, pregunta que hicieron la plata, donde están las obras.

¿Que hizo Eduardo Manuitt en ese caso?

Yo hice obras en los 14 municipios, a parte de la Villa Olímpica y llevé a mi estado al quinto lugar nacional.

Pregunta donde quedaron los demás estados que fueron beneficiados. Obviamente que Aguilarte, la Negra Antonia y el papá de Chávez tuvieron todos los recursos.

¿En ese momento tú tenías algunas diferencias con el gobierno nacional?

Claro, ya yo tenía en ese momento conflicto con el gobierno. Ahora tú te preguntas como lo hice, y por qué no hicieron las obras ellos.

Ni siquiera la décima parte de lo que yo hice en el estado. Ve la manga de toros y ve toda la estructura.

¿Dónde está la clave para manejar eficientemente un recurso?

Tu le puedes dar la plata que tú quieras ahorita al gobierno nacional o al gobierno regional. Le puedes dar 20 mil millones de bolívares para que reparen electricidad o el tema de Pdvsa ¿tú crees que ellos lo van a reparar?

No es verdad que entonces que mi gestión fue mejor porque tuvo plata, pues entonces otros gobernadores de otros estados que recibieron más plata habrían ganado, y hoy nadie los quiere, eso no es verdad.

El tema de la vialidad es de los más recurrentes en el debate político

Yo hice mi planta de asfalto, pues sabía que si contrataba me salía diez veces más cara. Yo me propuse hacer la vía San Juan – Ortiz y no recibí ni un centavo.

Esa vía de Ortiz yo la hice con maquinarias propias y con apoyo de grupos empresariales, y fuimos trabajando con maquinarias que tenía yo, e hicimos poco a poco esa vía y la ampliamos.

A mí me negaron un crédito adicional, que a Reyes Reyes y Ronal Blanco (Táchira) se lo dieron directo.

Guárico es de los estados que menos recurso recibió, la alcaldía de Chacao recibe más dinero que Guárico, recuerda que el situado se reparte es por población.

¿Cómo ve a su estado en este momento?

Estados como Carabobo, Aragua, Lara atienden sus cosas, hay cierta gestión de gobierno, yo no voy a decir que son buenas porque yo no comparto lo que están haciendo allí, pero comparativamente con Guárico donde los hospitales están destartalados, no hay vialidad, no hay atención a los sectores productivos, se ha ido acabando poco a poco todo, incluso lo que yo deje hecho

Hay una gestión en otros estados mejores, llegas a Aragua y es diferente, llegas a Guárico y es otra cosa.

Guárico está entre los estados peores atendidos de Venezuela, y todos los demás estados tienen esa misma proporción que le ha llegado de acuerdo al presupuesto nacional.

El país lo acabaron, lo dolarizaron, el país se cayó, los préstamos internacionales ya no fluyen. Eso no es un problema de Guárico, es de todo el país. Lo que llegue allí es para beneficio de un grupito.

Como van a acabar con la Red de ambulancia, yo dejé 174 activas en el servicio de rescate, incluyendo dos helicópteros y una avioneta. Todas las prefecturas tenían patrullas y las acabaron. Hermano esto es ineficiencia.

¿Es decir que la plata no es todo?

No solamente se gobierna con plata, también se gobierna con eficiencia, esos elementos tienes que valorarlos al momento de evaluar una gestión de gobierno.

El país lo saquearon, no hay producción de gasolina, tu sabes porque no hay, tu sabes porque no hay electricidad, habiendo pasado por una bonanza.

¿Cuál es el reto a vencer en un nuevo gobierno de Eduardo Manuitt?

Las dificultades que se van a presentar son fuertes. Hay una deuda social, no mía, sino del gobierno. Para mantener los servicios de un estado tan grande como ese, tendrá que venir la creatividad, la alianza, gestión de un gobernador con recursos nacionales e internacionales. Con recursos de la propia gente, de autogestión.

En momentos de crisis hay que ver lo que se hace, pero estoy seguro que lo que podamos hacer no es comparable con lo que han hecho estos que han pasado por allí.

Algunas personas halan del “manuicismo” ¿eso existe?

Yo digo que hay una familia, hay una gente que nos identificamos con Guárico, y los sueños que tememos los guariqueños, sobre todo los sueños de dignidad.

Pero hay seguidores de Manuitt, a diario se expresan y se hacen notar

Yo creo que hay gente que sigue mis pasos, que sigue mis propuestas, las discutimos. Yo diría que es una hermandad que hay en ese estado de muchos años, de muchas luchas, pero no tiene un sello político ni partidista.

Esto es un movimiento sentimental que hay en ese estado y que se identifica con muchas luchas

Disculpa que insista, pero ¿en qué estado están las conversaciones para la habilitación y el retorno de Manuitt?

Todo está en el país indefinido, incluso hasta la fecha de las elecciones, para que te informes.

En cuanto a mi candidatura está en la mesa de negociación, está asumida por varios partidos.

Está planteada. No hay ninguna decisión con otros exiliados todavía. Pero lo importante es que las fuerzas políticas de oposición están de acuerdo con tramitar y proponer mi candidatura.

¿Y entonces que falta?

Falta la decisión del acuerdo general de participación con el gobierno. De allí saldrá la decisión definitiva.

Pero sí está asumida mi candidatura y está en la mesa de negociación, por su puesto yo no soy loco para decir esto en este tipo de entrevistas, yo soy un tipo serio.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital