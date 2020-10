Fuga de gas causa preocupación en San José de Guaribe +VIDEO

View this post on Instagram

Fuga de gas causó preocupación en San José de Guaribe Guárico.- La mañana del pasado domingo 18, los habitantes de San José de Guaribe recibieron la noticia de una fuga en el gaseoducto de esa localidad. El mencionado escape de gas se encuentra en el caserío El Cinco, del municipio Guaribe en el nororiente de Guárico. Más detalles en www.eltubazodigital.com