FELIPE RODRÍGUEZ/ El poeta del pueblo avanza entre pinceles y libros

San Juan de los Morros.- «El Poeta nace, no se hace»; así lo dice Felipe Guillermo Rodríguez Rodríguez, figura emblemática de la cultura de San Juan de los Morros. Conocido por ser poeta, pintor, escritor y literario.

El popular «Poeta Felipe», nació en Las Mercedes del Llano, estado Guárico. Desde niño sintió atracción por la pintura, tanto, que comenta que cuando iba a la escuela solo se concentraba en ella. Nuestro ilustre, cursó la primaria en el Grupo Escolar República del Brasil en el año 1952.

Su pasión por la cultura lo ha convertido en un personaje emblemático e influyente; reconocido en Guárico y más allá de sus fronteras. Ha ganado premios de concursos nacionales e internacionales de pintura, poesía y declamación.

Cuenta que pintó las antiguas calles de San Juan de los Morros, ejemplo, La Calle Real de San Juan (actual Avenida Bolívar); El Primer Cine de San Juan; El Primer Teatro.

«Me he destacado en la pintura ingenua, he pintado esos paisajes ilustres coloniales, esa fauna en las calles de aquí del Guárico y de otros estados. He participado en muchos concursos de pintura y poesía», resaltó nuestro entrevistado.

Asegura que, «hoy sigo vendiendo mis pinturas, pero la tela está un poco escasa para comprarla. Como han cambiado las cosas, quién iba a pensar que en San Juan habrían edificios, que antiguamente eran paisajes coloniales, ahora hasta puentes nuevos hay».

En medio de la conversa, recordó donde nació la primera cárcel, el primer hospital, el hotel termal y la pérgola, sitios icónicos en San Juan.

Lucianni Perez. ECS/Unerg/El Tubazo Digital.