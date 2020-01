Fallecieron Kobe Bryant y una de sus hijas en un accidente de helicóptero

San Juan de los Morros.- El ex jugador de los Lakers, Kobe Bryant, perdió la vida este domingo, a los 41 años de edad, tras sufrir un accidente de helicóptero. El hecho ocurrió en el área de Calabasas, cerca de la ciudad de Los Ángeles (California), así lo informó el portal TMZ Sports.

La noticia fue confirmada por la alcadesa de Calabasas Alicia Weintraub, mediante un comunicado.

“Con gran tristeza hemos conocido la muerte de Kobe Bryant y otras cuatro personas en Calabasas”, indicó Weintraub. “La aeronave cayó en una zona remota cerca de Las Vírgenes a las 10 de esta mañana”, agregó.

El diario TMZ Sports informó que entre los fallecidos en el accidente también se encuentra una hija de Bryant. Se trata de Gianna Maria, conocida como GiGi, quien tenía 13 años y se dirigía junto a su padre a una práctica de baloncesto.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el reporte indica que Kobe y “otras tres personas murieron en el accidente”. Señaló que es una noticia “terrible”.



Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!